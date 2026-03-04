Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «ο λογαριασμός του πολέμου» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα γεωπολιτικά οφέλη σε καιρό ειρήνης που παράγουν ρίσκο σε περίοδο σύγκρουσης, αλλά και για τις επιπτώσεις στην οικονομία και πώς επηρεάζουν τον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Ο λογαριασμός του πολέμου για την Ελλάδα – Τα σενάρια για το βάθος και το πραγματικό κόστος της ελληνικής εμπλοκής – Η ναυτική βάση της Σούδας είναι κρίσιμος κόμβος του αμερικανικού δικτύου στην Ανατολική Μεσόγειο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ο πόλεμος φέρνει οικονομικό ανασχεδιασμό – «Ήδη εξετάζουμε προληπτικά μέτρα» λέει ο Μητσοτάκης – Το βλέμμα στραμμένο στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Επικίνδυνη κλιμάκωση της ιρανικής κρίσης – Οι τρεις κύριοι άξονες των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων και ο βαθμός επιτυχίας τους – Πότε θα είναι πιθανές οι επιθετικές κινήσεις από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις – Σε ποιες περιπτώσεις θα έχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων

ΙΡΑΝ: Η τριπλή ιρανική απειλή – Η Τεχεράνη διαθέτει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό συμβατικών και ασύμμετρων δυνατοτήτων – Η δυνάμει ανάπτυξη πυρηνικών, η βαλλιστική ικανότητα και ο «Άξονας Αντίστασης» – Ένας ενεργός και προσαρμοστικός παράγοντας ισχύος

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κριτική σε κυβέρνηση για Ιράν, στήριξη σε Κύπρο – Πρώτο «παρών» σε εκδήλωση πρωτοβουλίας «από τα κάτω»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κοινός βηματισμός Φάμελλου και Χαρίτση, τα όρια της στρατηγικής των συνεργασιών και οι φωνές για «αυτόνομη κάθοδο» στις εκλογές

ΚΚΕ: Ζητά να κλείσουν οι βάσεις, καλεί σε αντιπολεμικό ξεσηκωμό – Απορρίπτει «κεκλεισμένων των θυρών» διαδικασίες, όπως το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Πόλεμος και ακρίβεια – Αλώβητη από τις συμπληγάδες του 2026, το μεγάλο στοίχημα της χώρας – Η πραγματικότητα της πολεμικής σύρραξης ανέτρεψε βίαια κάθε αισιόδοξο σενάριο – Η ακρίβεια στα τρόφιμα δεν είναι πλέον ένα παροδικό φαινόμενο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η Ευρώπη στο παράθυρο του πολέμου – Αναζητεί ρόλο σε έναν κόσμο όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται αλλού – Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ενημερώνονται, αλλά δεν συνδιαμορφώνουν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Οι δύο όψεις του «τουριστικού θαύματος» – Εκτίναξη μεγεθών και τιμών, αλλά καθήλωση υπηρεσιών και αμοιβών – Κλιμάκωση κινητοποιήσεων από εποχικά εργαζόμενους

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Μπροστά στο φάσμα ευρύτερης σύγκρουσης – Το ιερατείο του Ιράν δολοφονεί κάθε Ισραηλινό πολίτη επειδή δεν δέχεται την κυρίαρχη ύπαρξη του Ισραήλ – Η Αθήνα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με βίαιες και ακραίες πολιτικές – Επιβάλλεται αδιάκοπη διπλωματική κινητοποίηση για συνομιλίες με εταίρους και συμμάχους

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Από πλατεία οδός, απλώς πλατεία – Το στέκι παραμένει πόλος ζωής και η γειτονιά σημείο αναφοράς – Θα μπορούσε να υποκινηθεί μια χιονοστιβάδα αναπλάσεων του ευρύτερου χώρου των πόλεων – Η σκίαση ως άμυνα στη θερμοπληξία είναι θεμελιώδης απαίτηση – Η δοσολογία του φωτός

ΜΜΕ: Προχωρά η παντρειά Paramount και Warner Bros – Θα ενοποιηθούν οι συνδρομητικές πλατφόρμες Paramount+ και HBO Max – Κίνδυνος για λιγότερες επιλογές και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Θρησκεία και Θεσμοί – Μέρος Πρώτο: Τζιχάντ: η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία

Διαβάστε επίσης:

Open: Έτοιμη η διάδοχη κατάσταση στο πρόγραμμα του σταθμού

Το είδαμε κι αυτό σε δελτίο ειδήσεων: Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έριξαν άγκυρα στη… Λευκωσία

Αποχώρηση υψηλόβαθμου στελέχους στο Open