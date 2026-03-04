Στα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου του ΣτΕ ο Προέδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Βουλής

Με την παρουσία του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, υπουργών, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.λπ., έγινε η τελετή των εγκαινίων του κτιρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «χωρίς αμφιβολία, είναι ένα επιβλητικό κτήριο της Αθήνας, από τα μέσα του 19ου αιώνα, το οποίο φιλοξενεί πια για παραπάνω από 30 χρόνια το ανώτατο δικαστήριο της χώρας» και προσέθεσε:

«Είναι ένας χώρος-μνημείο, ένας χώρος συνυφασμένος με την ιστορία, αλλά και με την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας. Οι εγκαταστάσεις, βέβαια, δεν αρκεί να είναι καθηλωτικές, πρέπει πρώτα και πάνω απ’ όλα να είναι επαρκείς και λειτουργικές για το σύνολο των υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Και φυσικά, προσβάσιμες σε όλους, ειδικά στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Κάτι που τώρα γίνεται πράξη, με τη ριζική ανακαίνιση του Μεγάρου και την προσθήκη του κτηρίου της Σανταρόζα. Έτσι, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποκτά πια μία έδρα με τις προδιαγραφές ενός ευρωπαϊκού ανώτατου δικαστηρίου».

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Με τον νέο δικαστικό χάρτη -μεταρρύθμιση και αυτή η οποία υλοποιήθηκε από αυτή την κυβέρνηση, εκκρεμούσε και αυτή από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου– μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος εκδίκασης σε πρώτο βαθμό, προσεγγίζοντας πια σταδιακά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και τον στόχο, τον εθνικό στόχο, των 650 ημερών στις τελεσίδικες αποφάσεις έως το 2027.

Μέρα με τη μέρα, λοιπόν, το κράτος δικαίου εδραιώνεται στον τόπο και η Δικαιοσύνη αναδεικνύει το πρόσωπο που θέλει και διεκδικεί. Μια Δικαιοσύνη φιλική προς τον πολίτη, μια Δικαιοσύνη ανεξάρτητη στις αποφάσεις της, με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, αλλά ευθύνη και απέναντι στην εθνική οικονομία, ως τον «καθρέφτη» της συλλογικής μας ευημερίας.

Κάτι που υπηρετεί την κοινωνική συνοχή, τους θεσμούς και τελικά την ίδια τη δημοκρατία. Γι’ αυτό και η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι πάντα θωρακισμένη. Οφείλει να είναι, κ. Πρόεδρε, μακριά από αμφισβητήσεις και επιθέσεις.

Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική Δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη αυτή είναι μία εμπιστοσύνη συνειδητή, γιατί γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι απλά ένας θεσμός, αλλά είναι ένας κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος».

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός, τόνισε ότι «μειώθηκαν τόσο οι εκκρεμείς υποθέσεις όσο και ο χρόνος περαίωσής τους σε ποσοστό άνω του 20%, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι όταν η πολιτεία θέλει και το εννοεί, μπορεί να κινείται γρήγορα και αποτελεσματικά, με ευελιξία αλλά και προσήλωση στο έργο το οποίο αναλαμβάνει».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφέρθηκε στην ιστορική αρχιτεκτονική αξία του Αρσακείου Μεγάρου και ότι η αναστύλωσή του έγινε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέροντας, μεταξύ των άλλων:

«Είναι μια σημαντική συμβολή της πολιτείας στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της πατρίδας μας. Δεν είναι απλά ένα κτήριο, είναι ένα ιστορικό κτίριο τεράστιας αρχιτεκτονικής αξίας. Είναι αντάξιο της αποστολής και του κύρους του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας

Είναι ένα υποδειγματικό δημόσιο έργο, χωρίς καμία υπέρβαση στον προϋπολογισμό του και χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση.

Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο υπουργείο Υποδομών και την ΚΤΥΠ.

Το έργο της ανακαίνισης το Αρσάκειου Μεγάρου εντάσσεται σε ένα συνολικό πρόγραμμα ανέγερσης νέων δικαστικών Μεγάρων και ανακαίνισης υφιστάμενων περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν εκ Θεού, προέκυψε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ήταν οι δικές του πρωτοβουλίες κυρίως με τις χώρες του νότου μαζί με τους άλλους ηγέτες που οδήγησαν στο να υπάρξει αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης που χρηματοδότησε την Ελλάδα με πάρα πάρα πολλά δισεκατομμύρια».

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, μετά την προβολή εικόνων από παλαιότερες συνθέσεις του ΣτΕ, ανέφερε ότι «τότε τα χρόνια εκείνα η πλειονότητα των δικαστών ήταν άνδρες και σήμερα, δόξα το Θεό, είναι γυναίκες».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος αναφέρθηκε αρχικά στην ιστορία και τον αρχιτεκτονικό συμβολικό χαρακτήρα του δικαστικού Μεγάρου και επισήμανε το χρόνο μείωσης έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει μειώσει τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων της στους 4 μήνες.

Για την πορεία του δικαστηρίου στο πέρασμα του χρόνου αναφέρθηκαν η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Γεραρής και ο πρώην αντιπρόεδρος του ΣτΕ Ιωάννης Γράβαρης, ενώ η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από την σύμβουλο Επικρατείας Χριστιάνα Μπολόφη.

Τέλος, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ακόμη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Παναγιώτης Πικραμμένος, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι υπουργοί Κωνσταντίνος Τσιάρας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Στουρνάρας, η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αντίστοιχα, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λιάσκος, οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Δημήτρης Φινοκαλιώτης και Ηλίας Κλάππας, αντίστοιχα, δικαστές, κ.λπ.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο» – «Τρικυμία» έφερε κοινή δήλωση Ραγκούση – Μαντζουράνη υπέρ της αμυντικής συνδρομής

Βόμβα Κουτσούμπα: Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν στόχο τη Σούδα

Νέο «καρφί» Μητσοτάκη για τους «επαγγελματίες ανησυχούντες»