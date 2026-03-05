Cenergy Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση κερδών το 2025

Πωλήσεις που ξεπέρασαν το ορόσημο των 2 δισ. ευρώ κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Cenergy Holdings, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία των δραστηριοτήτων του στους τομείς των καλωδίων και των σωλήνων χάλυβα. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,06 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική ζήτηση που καταγράφεται διεθνώς για έργα ενεργειακών υποδομών.

Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου σημείωσε επίσης σημαντική άνοδο. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 348 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 28% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην αποτελεσματική υλοποίηση μεγάλων έργων όσο και στο βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε περίπου στο 17%, ενισχυμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 194 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 39% σε σχέση με το 2024. Η βελτίωση αυτή προήλθε κυρίως από την ενίσχυση της λειτουργικής επίδοσης αλλά και από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Η ανοδική πορεία του Ομίλου συνδέεται άμεσα με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, την ηλεκτροδότηση και την αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων. Παράλληλα, η εταιρεία επικεντρώνεται σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιδιώκοντας να ενισχύει την κερδοφορία της μέσω της επιλογής πιο απαιτητικών αλλά και πιο αποδοτικών έργων.

Σημαντικό στοιχείο για τις μελλοντικές προοπτικές αποτελεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, το οποίο στο τέλος του 2025 ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ, προσφέροντας ισχυρή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, ο καθαρός δανεισμός της Cenergy Holdings διαμορφώθηκε στα 204 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μόχλευσης ανήλθε σε 0,6 φορές, επίπεδο που – σύμφωνα με την εταιρεία – αντικατοπτρίζει την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και τη συντηρητική διαχείριση κεφαλαίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, ποσό αυξημένο κατά 86% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για το 2026, ο Όμιλος εκτιμά ότι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA θα κινηθεί μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς αλλά και τις αναβαθμισμένες βιομηχανικές υποδομές του.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings, Αλέξης Αλεξίου, σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά σημαντικής προόδου για τον Όμιλο. Όπως ανέφερε, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στις παραγωγικές της δυνατότητες, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα των ενεργειακών υποδομών.

Σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στις μονάδες παραγωγής χερσαίων και υποθαλάσσιων καλωδίων, με τις περισσότερες να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2025 και τις υπόλοιπες να αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ήδη αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου, επιτρέποντάς του να ανταποκριθεί στο υψηλό ανεκτέλεστο έργων αλλά και να διεκδικήσει νέα μεγάλα projects.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία. Η κατασκευή νέου εργοστασίου καλωδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να επιτρέψει στην Cenergy να αξιοποιήσει, από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αγορά ενεργειακών υποδομών της Βόρειας Αμερικής.

Ο επικεφαλής της εταιρείας υπογράμμισε επίσης ότι βασικός παράγοντας της επιτυχίας της Cenergy είναι οι εργαζόμενοί της, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συμβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Με ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, ενισχυμένες παραγωγικές δυνατότητες και σταθερή στρατηγική ανάπτυξης, η Cenergy Holdings εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της πορείας της, με στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

