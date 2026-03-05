Εγκλωβισμένοι στη σκιά των πυραύλων – Το ημερολόγιο αγωνίας των Ελλήνων ναυτικών στη Ντόχα

Έξι ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, η καθημερινότητα για δεκάδες Έλληνες ναυτικούς έχει παγώσει. Ο χρόνος μοιάζει να κυλά αλλιώς πάνω στα καταστρώματα των πλοίων και στις δεμένες θαλαμηγούς, εκεί όπου ο φόβος έχει γίνει μόνιμος συγκάτοικος. Στην παραλία της Ντόχα, στο Κατάρ, ελληνικά πληρώματα παραμένουν εγκλωβισμένα, παρακολουθώντας έναν πόλεμο να εκτυλίσσεται σχεδόν μπροστά στα μάτια τους.

Το topontiki κατάφερε να επικοινωνήσει με έναν καμαρώτο σε ιδιωτική θαλαμηγό ο οποίος μετέφερε την αγωνία και το φόβο του. Η ιδιωτική θαλαμηγό στην οποία βρίσκεται εξακολουθεί να είναι δεμένη στο ίδιο σημείο, χωρίς καμία βεβαιότητα για το πότε θα μπορέσει να αποπλεύσει. «Βρισκόμαστε σε ιδιωτική θαλαμηγό στην Ντόχα. Η κατάσταση που ζούμε είναι πρωτόγνωρη και πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπαμε πυραύλους στον ουρανό και ακούγαμε εκρήξεις. Κάποια συντρίμμια πυραύλων έχουν πέσει κοντά στο σκάφος. Είμαστε όλοι πάρα πολύ φοβισμένοι και ταραγμένοι».

Στην ευρύτερη περιοχή, η εικόνα είναι ακόμα πιο βαριά. Τουλάχιστον 85 Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται διασκορπισμένοι σε δέκα πλοία στον Περσικό Κόλπο, σε μια ζώνη που θυμίζει πυριτιδαποθήκη. Κάποια πλοία έχουν μείνει εκτός των Στενών του Ορμούζ, περιμένοντας τις εξελίξεις για να κινηθούν. Οι άνθρωποι πάνω στα πλοία μετρούν προμήθειες, νερό, καύσιμα και αντοχές. Μετρούν, κυρίως, τις ώρες μέχρι να ακούσουν μια καθησυχαστική είδηση.

Επιθέσεις με πυραύλους και drones ακόμη και σε εμπορικά σκάφη, πλήγματα σε λιμενικές και υπεράκτιες εγκαταστάσεις, συνθέτουν ένα σκηνικό που απέχει πολύ από τη ρουτίνα της θάλασσας. Κι όμως, για τους περισσότερους από αυτούς, η δουλειά δεν σταματά. Ακόμη και δεμένοι στο λιμάνι, παραμένουν σε επιφυλακή.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, τόνισε την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης της Πολιτείας. Όπως ανέφερε, οι ελληνικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους ναυτικούς και καταβάλλεται προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από την εμπόλεμη ζώνη, με μοναδική προτεραιότητα την υγεία και την επιστροφή τους στην πατρίδα.

Παρόμοιες είναι και οι περιγραφές εγκλωβισμένων ναυτικών που μιλούν για τις εφιαλτικές ώρες που ζουν. «Είμαστε κλεισμένοι στο σκάφος και σκεφτόμαστε πότε θα φτάσουμε σπίτια μας με το καλό. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη».

Ο Περσικός Κόλπος υπήρξε πάντα αρτηρία της παγκόσμιας οικονομίας από εκεί περνά τεράστιο μέρος του πετρελαίου που κινεί τον πλανήτη. Όταν όμως ξέσπασε ο πόλεμος, οι αριθμοί χάνουν το νόημά τους και μένουν μόνο οι άνθρωποι. Οι ναυτικοί που κρατούν βάρδιες με τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Οι οικογένειες στην Ελλάδα που κοιτούν τα τηλέφωνα περιμένοντας ένα μήνυμα. Και η ίδια φράση που επιστρέφει ξανά και ξανά, να γυρίσουν σπίτι ασφαλείς.

