Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία σχεδιάζουν return hubs μεταναστών σε τρίτες χώρες 

Σε κοινό οδικό χάρτη για τη δημιουργία return hubs σε τρίτες χώρες κατέληξαν Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία στο περιθώριο του Συμβούλιου υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Στα return hubs θα μεταφέρονται μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί. Οι υπουργοί συμφώνησαν να επανέλθουν σε πολιτικό επίπεδο με νέα συνάντηση τον Ιούνιο, ενώ σε τεχνικό επίπεδο τα αρμόδια κλιμάκια θα συνεχίσουν τις επαφές τους, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται το προσεχές διάστημα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης τόνισε την ανάγκη για «ισχυρή εξωτερική διάσταση» και αποτελεσματικές επιστροφές στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο.

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε την ανησυχητική αύξηση των αφίξεων από την Ανατολική Λιβύη το 2025 και κάλεσε σε άμεση, συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, με ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη παράνομων αναχωρήσεων και την εξάρθρωση των δικτύων λαθροδιακίνησης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε ετοιμότητα να αξιολογήσει πιθανές επιπτώσεις στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα αιτήματα διεθνούς προστασίας που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκεκριμένες περιοχές, στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, στο πλαίσιο ενός ήδη αυστηρότερου εθνικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Όπως τόνισε, η μεταναστευτική πολιτική της χώρας βασίζεται στην αρχή ότι όποιος δεν δικαιούται άσυλο οφείλει να επιστρέφει στη χώρα προέλευσης, με την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων διαδικασιών επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η διοικητική κράτηση όπου απαιτείται.

Παράλληλα, συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλα Ιωαννίδη, εκφράζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κύπρο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και μεταφέροντας την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της Ελλάδας.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, από την πλευρά της δήλωσε: «Η Ελλάδα προωθεί λύσεις που συνδυάζουν αυστηρό έλεγχο συνόρων, ασφαλείς επιστροφές και συνεργασία με τρίτες χώρες, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής». Τον υπουργό συνόδευαν επίσης, η γ.γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα, ο διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, πρέσβης Νικόλαος Γιωτόπουλος.

