search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 16:56
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 16:30

Η Ford παραμένει ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία της F1

05.03.2026 16:30
cqdam.web.2400

Η Ford παραμένει μέχρι και σήμερα ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία της F1, πίσω από τη Ferrari και τη Mercedes, παρά το γεγονός ότι το 2004 πούλησε την Jaguar Racing στη Red Bull Racing.

Συνολικά έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα κατασκευαστών και 13 πρωταθλήματα οδηγών. Συνολικά, μονοθέσια με κινητήρα Ford έχουν ανέβει στο ανώτερο σκαλί του βάθρου σε 174 Grand Prix.

Η Ford εισήλθε για πρώτη φορά στη F1 το 1967 με τον θρυλικό πλέον κινητήρα DFV, ο οποίος αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας με την Cosworth Racing και αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Μόλις δύο μήνες αργότερα, στο Ολλανδικό Grand Prix, έκανε το του ντεμπούτο κερδίζοντας τον αγώνα στην «πλάτη» της Lotus Ford του Jim Clark. Ο DFV συνέχισε να είναι ο πιο επιτυχημένος κινητήρας όλων των εποχών στην F1 φτάνοντας τις 155 νίκες από το 1967 μέχρι και τον τελευταίο του αγώνα το 1983. Την χρονιά εκείνη, ο Keke Rosberg κέρδισε με τον κινητήρα DFV το Grand Prix του Μονακό, λίγους μόλις μήνες πριν την έλευση στη F1 στην εποχή των υπερτροφοδοτούμενων μονάδων κίνησης.

Ακόμη και μετά τον παροπλισμό του DFV, η Ford συνέχισε να δίνει το «παρών» στη F1, τόσο με υπερτροφοδούμενους, όσο και με ατμοσφαιρικούς κινητήρες, με αποκορύφωμα τον Ford Zetec R V8, που χάρισε στον Michael Schumacher το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1994.

Φέτος, η Ford επιστρέφει στη Formula 1 ύστερα από 22 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο για την ίδια, όσο και τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

Η Lotus αποκαλύπτει το πρώτο plug-in hybrid SUV της

Τι σημαίνει η ένδειξη «service» – Μπορώ να τη «σβήσω» μόνος μου;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giozefine_1
ADVERTORIAL

«Γιοζεφίνε η αοιδός» του Κάφκα σε μουσική Χ. Γωγιού και σκηνοθεσία Σ. Στρούμπου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Νέος συναγερμός στην Κύπρο – Δίχως τέλος οι εκατέρωθεν επιθέσεις, το Ιράν χτύπησε βάση στο Ιράκ και απειλεί την ΕΕ

zelensky-6654-new-1536×864
ΚΟΣΜΟΣ

Ευθεία απειλή Ζελένσκι σε Όρμπαν: Μήπως να δώσω τη διεύθυνσή του στον στρατό μας, να του μιλήσει στη δική του γλώσσα;

karystianou-345
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Αδιανόητο και νομικά αβάσιμο ότι απορρίπτει η εισαγγελέας τις εκταφές» – Κατέθεσε πραγματογνώμονας για τα χαμένα βίντεο

cqdam.web.2400
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford παραμένει ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία της F1

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 16:53
giozefine_1
ADVERTORIAL

«Γιοζεφίνε η αοιδός» του Κάφκα σε μουσική Χ. Γωγιού και σκηνοθεσία Σ. Στρούμπου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Νέος συναγερμός στην Κύπρο – Δίχως τέλος οι εκατέρωθεν επιθέσεις, το Ιράν χτύπησε βάση στο Ιράκ και απειλεί την ΕΕ

zelensky-6654-new-1536×864
ΚΟΣΜΟΣ

Ευθεία απειλή Ζελένσκι σε Όρμπαν: Μήπως να δώσω τη διεύθυνσή του στον στρατό μας, να του μιλήσει στη δική του γλώσσα;

1 / 3