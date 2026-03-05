Η Ford παραμένει ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία της F1

Η Ford παραμένει μέχρι και σήμερα ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία της F1, πίσω από τη Ferrari και τη Mercedes, παρά το γεγονός ότι το 2004 πούλησε την Jaguar Racing στη Red Bull Racing.

Συνολικά έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα κατασκευαστών και 13 πρωταθλήματα οδηγών. Συνολικά, μονοθέσια με κινητήρα Ford έχουν ανέβει στο ανώτερο σκαλί του βάθρου σε 174 Grand Prix.

Η Ford εισήλθε για πρώτη φορά στη F1 το 1967 με τον θρυλικό πλέον κινητήρα DFV, ο οποίος αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας με την Cosworth Racing και αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Μόλις δύο μήνες αργότερα, στο Ολλανδικό Grand Prix, έκανε το του ντεμπούτο κερδίζοντας τον αγώνα στην «πλάτη» της Lotus Ford του Jim Clark. Ο DFV συνέχισε να είναι ο πιο επιτυχημένος κινητήρας όλων των εποχών στην F1 φτάνοντας τις 155 νίκες από το 1967 μέχρι και τον τελευταίο του αγώνα το 1983. Την χρονιά εκείνη, ο Keke Rosberg κέρδισε με τον κινητήρα DFV το Grand Prix του Μονακό, λίγους μόλις μήνες πριν την έλευση στη F1 στην εποχή των υπερτροφοδοτούμενων μονάδων κίνησης.

Ακόμη και μετά τον παροπλισμό του DFV, η Ford συνέχισε να δίνει το «παρών» στη F1, τόσο με υπερτροφοδούμενους, όσο και με ατμοσφαιρικούς κινητήρες, με αποκορύφωμα τον Ford Zetec R V8, που χάρισε στον Michael Schumacher το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1994.

Φέτος, η Ford επιστρέφει στη Formula 1 ύστερα από 22 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο για την ίδια, όσο και τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

