Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

Με την Κύπρο να μπαίνει όλο και περισσότερο στο μάτι του «πολεμικού κυκλώνα», η κυβέρνηση βλέπω ότι αρχίζει να εκτιμά «ολιστικά» την κατάσταση και τους κινδύνους που αυτή ενέχει.

Καλά τα θριαμβευτικά και τα περήφανα των πρώτων ωρών, μετά την απόφαση για αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στη Μεγαλόνησο. Ήταν μία απόφαση αναπόφευκτη με βάση τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί.

Και επίσης, δεν λέω, ενισχύει αυτή η εξέλιξη πολιτικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Είναι άλλωστε μία κίνηση και με τεράστιο συμβολικό χαρακτήρα, καθότι βρίσκονται στην Κύπρο ελληνικές δυνάμεις μετά από δεκαετίες και χωρίς να… ανοίξει (τουρκική) μύτη.

Αλλά από κει και μετά, όλα είναι σαν να βαδίζουμε σε ένα λεπτό στρώμα πάγου.

Για την ακρίβεια ευχόμαστε όλοι και πρωτίστως η ίδια η κυβέρνηση να μην κλιμακωθεί η κρίση ως προς την Κύπρο.

Διότι ο θρίαμβος από το πρόβλημα απέχουν ένα… φύσημα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Οι πιο νουνεχείς και συγκρατημένοι το έχουν καταλάβει.

– Παρεμπιπτόντως και εφόσον δεν υπάρξουν περίεργες εξελίξεις, όλο αυτό εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις που γίνονται ή ξεκινάνε αυτές τις ημέρες. Αλλά, όπως και στα… ναρκοπέδια, πας καλά μέχρι να πατήσεις κάπου που δεν έπρεπε να πατήσεις.

Ο Γεραπετρίτης στο επίκεντρο

Γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση θωρακίζεται από τα… δεξιά. Η κριτική που έχει ασκηθεί στην εξωτερική της πολιτική δεν έχει πλέον πρόσφορο έδαφος.

Μέχρι και ο… Γιώργος Γεραπετρίτης δεν πρέπει να το πιστεύει αυτό. Τον έβλεπαν αποσυνάγωγο και τώρα αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο, που χειρίζεται με αποδοχή (στο ευρύ δεξιό κοινό τουλάχιστον) τις κρίσιμες υποθέσεις οι οποίες έχουν ανοίξει.

– Όσο για τον Νίκο Δένδια κάνει εντύπωση που οι φίλοι του τον εμφανίζουν ως… αρχιτέκτονα της αποστολής της αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο. Τα βλέπουν αυτά στο Μαξίμου και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Να δυσφορήσουν ή να γελάσουν;

Ο συναινετικός Ανδρουλάκης

Στο μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε – το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης παρακαλώ – να συμμερίζεται τους κυβερνητικούς χειρισμούς και μάλιστα να σπεύδει για ενημέρωση δια του Νίκου Ανδρουλάκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, που δεν έχουν την ίδια συναινετική αντίληψη απέναντι στην κυβέρνηση.

Αυτή η στάση το καθιστά θεσμικό και, όπως λένε από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, «υπεύθυνο».

Από τις εξελίξεις θα φανεί εάν αυτό θα του αποφέρει και πολιτικά κέρδη, ή απλά κάνει κι άλλο… χώρο στο κέντρο για τη ΝΔ.

Οι σοσιαλιστές στην Αθήνα

Από τις πολλές επαφές που έκανε ο Χάρης Δούκας στις Βρυξέλλες, μία πηγή μου μετέφερε ότι εξασφάλισε και μία συνεδρίαση του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) στην Αθήνα το φθινόπωρο.

Με παρουσία κορυφαίων στελεχών, δημάρχων, ευρωβουλευτών και άλλων, που προσπαθούν να βρουν ζωτικό χώρο σε μία Ευρώπη, η οποία γέρνει όλο και πιο (υπερ)δεξιά.

Ο Δούκας θα ήθελε να έρθει και ο Πέδρο Σάντσες, ο Ισπανός πρωθυπουργός που αντιστέκεται στις παρανοϊκές απαιτήσεις του Τραμπ, αλλά αυτό μάλλον είναι δύσκολο.

Αλλά, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα θα βαφτεί…πράσινη.

Καρυστιανού vs ΚΚΕ

Εντύπωση έχει προκαλέσει σε πολλούς, η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Μαρία Καρυστιανού και το ΚΚΕ. Για την ακρίβεια, μία κόντρα που την τροφοδοτεί κυρίως η Καρυστιανού, καθότι ο Περισσός προσπαθεί να είναι αρκετά προσεκτικός απέναντί της, αν και ξεκάθαρα με κριτική διάθεση για τις θέσεις της.

Ο Μπακογιάννης για τη ρεβάνς στην Αθήνα

Οφείλω να μεταφέρω και γω με τη σειρά μου, ότι αυτό που έγραψαν «αδελφές» παραπολιτικές στήλες για τον Κώστα Μπακογιάννη είναι αληθές. Ότι δηλαδή το πήρε απόφαση και είναι οριστικό να διεκδικήσει και το 2028 το δήμο της Αθήνας.

Οι πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει παλαιότερα ότι θα βρεθεί στη μάχη των βουλευτικών εκλογών στην Α’ Αθήνας δεν ίσχυαν. Ο προσανατολισμός του είναι η επανάκτηση της πρωτεύουσας…

…προς αγαλλίαση κάποιων γαλάζιων παραγόντων, που κινούνται στο όριο της εκλογής ή της επανεκλογής στη δύσκολη αυτή περιφέρεια.

Αρσάκειο, ΣτΕ και… αυθαιρεσία

Μεγαλοπρεπή τα εγκαίνια χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο ανακαινισμένο μέγαρο Αρσακείου στην Πανεπιστημίου.

Πήγε μέχρι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κι όμως τμήμα του κτηρίου είναι… αυθαίρετο και προς διευθέτηση.

Αν, ακόμα και το κτήριο του θεσμού που είναι επιφορτισμένος με την τήρηση της νομιμότητας, έχει τέτοιο θέμα, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται στη χώρα…

Από τα ταχυδρομεία… στα οινοποιεία Αντετοκούνμπο

Δεν έμεινε για πολύ εκτός αγοράς ο Γρηγόρης Σκλήκας. Να σημειωθεί ότι πριν από λίγους μήνες είχε προκληθεί έντονη συζήτηση όταν, από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, είχε ανακοινώσει σχέδιο αναδιάρθρωσης που προέβλεπε το κλείσιμο σημαντικού αριθμού υποκαταστημάτων. Η αναστάτωση που ακολούθησε σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο οδήγησε τελικά στην αποχώρησή του από τον οργανισμό, σε μια διαδικασία που παρουσιάστηκε ως συναινετική αλλαγή διοίκησης.

Η επόμενη επαγγελματική του στάση δεν άργησε να έρθει. Ο πρώην επικεφαλής των ΕΛΤΑ μετακινήθηκε στον όμιλο Ελληνικά Οινοποιεία, το επενδυτικό σχήμα που έχουν δημιουργήσει ο Ηλίας Γεωργιάδης της Premia και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία του στον χώρο του ελληνικού κρασιού.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος έχει ήδη συγκεντρώσει στο χαρτοφυλάκιό του ιστορικά ονόματα του κλάδου, όπως τον Μπουτάρη και τη Σεμέλη, ενώ συμμετέχει και στους Αμπελώνες Ναβαρίνου μαζί με την ΤΕΜΕΣ.

