Καρυστιανού: «Αδιανόητο και νομικά αβάσιμο ότι απορρίπτει η εισαγγελέας τις εκταφές» – Κατέθεσε πραγματογνώμονας για τα χαμένα βίντεο

Στην εκδίκαση της υπόθεσης για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών, κατέθεσε σήμερα Πέμπτη, ένας από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες, ο οποίος τόνισε πως αν υπήρχαν τα βίντεο από τον σταθμό των Νέων Πόρων, σήμερα θα είχαμε πιστοποιήσει τι είχε ως φορτίο του εμπορικό τρένο.

Η Μαρία Καρυστιανού, εξερχόμενη από την δικαστική αίθουσα, τόνισε: «Καταθέτει ο πραγματογνώμονας. Μάλλον φαίνεται πως δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω. Θα δούμε πώς θα πάει. Το έχω δηλώσει απ’ την αρχή ότι δεν έχω και μεγάλες προσδοκίες από αυτά που βλέπω γενικότερα να συμβαίνουν. Θα δούμε».

Αναφορικά με το ζήτημα των εκταφών και την πρόταση της εισαγγελέως η κ. Καρυστιανού επισήμανε: «Η πρόταση όπως αναμενόταν, είναι απορριπτική αφού είχε απορρίψει και τα αιτήματα. Έρχεται σε αντίθεση βέβαια με αυτά που έλεγε ο κ. Φλωρίδης, ότι υπάρχει δυνατότητα και για το εξωτερικό. Τελικά τι ισχύει. Κανονικά, σ’ όλο τον κόσμο ισχύει ότι μπορείς να κάνεις οποτεδήποτε, εξετάσεις και εκταφές. Από κει και πέρα εξαρτάται πού μπορείς να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, που πρέπει να γίνουν. Αν αυτές πρέπει να γίνουν μόνο σε εργαστήρια του εξωτερικού, εμείς τι συζητάμε εδώ; Είναι μονόδρομος, εάν θέλουμε βέβαια να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δούμε από τι πέθαιναν οι επιβάτες. Από κει και πέρα μπορούμε να το συζητάμε μήνες, χρόνια. κ. Παπαϊωάννου, πραγματικά, δεν ακολουθεί το νόμο, για να το πω ευγενικά. Είναι αδιανόητο και αδικαιολόγητο και νομικά αβάσιμο το ότι απορρίπτει τις εκταφές και τις διενέργειες των συγκεκριμένων τοξικολογικών εξετάσεων. Το να κάνω μια εκταφή και να μην μπορέσω να κάνω όλες τις εξετάσεις που πρέπει να κάνω, να πάρω τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να τα προσκομίσω σ’ ένα δικαστήριο το οποίο θα τα κάνει δεκτά, ποιο το νόημα».

Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω δίκη κατηγορούμενοι είναι: πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar που είχε την ευθύνη της φύλαξης του σιδηροδρομικού δικτύου.

