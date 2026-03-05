Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στη Ρόδο: Μητέρα κατηγορείται για κακοποίηση της κόρης της με αυτισμό

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνάται από τις Αρχές στη Ρόδο, μετά από καταγγελία για σωματική κακοποίηση 30χρονης γυναίκας, η οποία πάσχει από παιδικό αυτισμό και μέτρια νοητική υστέρηση.

Η καταγγελία προέκυψε ύστερα από τηλεφώνημα τρίτου προσώπου στην αστυνομία, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα είχε δεχθεί σωματική βία από τη μητέρα της.

Η αστυνομία, μετά από έρευνα στο σπίτι στην Ιαλυσό, προχώρησε στην προσαγωγή και σύλληψη της 56χρονης μητέρας για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Οπως αναφέρει η rodiaki.gr η 30χρονη ανέφερε ότι η μητέρα της την είχε χτυπήσει, προκαλώντας εκδορές στο αριστερό της χέρι.

Ο πατέρας της, επιβεβαιώνοντας την κατάσταση της κόρης του, κατήγγειλε επίσης τη συμπεριφορά της 56χρονης μητέρας.

Η 56χρονη μητέρα αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ η 30χρονη παραπέμφθηκε για ιατροδικαστική εξέταση.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τη συλλογή καταθέσεων και τη σύνθεση της δικογραφίας, η οποία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.

