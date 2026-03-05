Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στη Ρόδο: Μητέρα κατηγορείται για κακοποίηση της κόρης της με αυτισμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνάται από τις Αρχές στη Ρόδο, μετά από καταγγελία για σωματική κακοποίηση 30χρονης γυναίκας, η οποία πάσχει από παιδικό αυτισμό και μέτρια νοητική υστέρηση.
Η καταγγελία προέκυψε ύστερα από τηλεφώνημα τρίτου προσώπου στην αστυνομία, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα είχε δεχθεί σωματική βία από τη μητέρα της.
Η αστυνομία, μετά από έρευνα στο σπίτι στην Ιαλυσό, προχώρησε στην προσαγωγή και σύλληψη της 56χρονης μητέρας για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
Οπως αναφέρει η rodiaki.gr η 30χρονη ανέφερε ότι η μητέρα της την είχε χτυπήσει, προκαλώντας εκδορές στο αριστερό της χέρι.
Ο πατέρας της, επιβεβαιώνοντας την κατάσταση της κόρης του, κατήγγειλε επίσης τη συμπεριφορά της 56χρονης μητέρας.
Η 56χρονη μητέρα αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ η 30χρονη παραπέμφθηκε για ιατροδικαστική εξέταση.
Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τη συλλογή καταθέσεων και τη σύνθεση της δικογραφίας, η οποία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.
