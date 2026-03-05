Νέα ΚΑΠ 2028-2034 στο επίκεντρο εκδήλωσης στην Πάτρα με συμμετοχή της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα εκδήλωση αφιερωμένη στη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028–2034 και στον ρόλο των Περιφερειών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της. Τη διοργάνωση πραγματοποίησαν από κοινού η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του αγροδιατροφικού τομέα, γεγονός που ανέδειξε το αυξημένο ενδιαφέρον για τη νέα προγραμματική περίοδο και τις προκλήσεις που αυτή δημιουργεί για τον πρωτογενή τομέα.

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων και της ανοιχτής συζήτησης τονίστηκε ότι η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2028–2034 αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μετάβαση της αγροτικής παραγωγής σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και τη συνεργασία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αυξημένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις που θέτει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και στην ανάγκη διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ο ενισχυμένος ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης.

Στην παρέμβασή της, η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Έφη Λαζαρίδου, τόνισε ότι η επιτυχία της νέας ΚΑΠ στη Δυτική Ελλάδα θα εξαρτηθεί από τη στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών φορέων, των πανεπιστημίων και των ίδιων των παραγωγών. Όπως επισήμανε, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν η τεχνική επάρκεια, η διάχυση εφαρμοσμένης γνώσης και η δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών που θα συνδέουν την έρευνα με την πράξη.

Ο οργανισμός παρουσίασε επίσης το πλαίσιο της συμβολής του στη νέα προγραμματική περίοδο, το οποίο βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την εφαρμοσμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των παραγωγών, τη διασύνδεση της έρευνας με την αγροτική παραγωγή μέσω συνεργασιών και πιλοτικών δράσεων, καθώς και την επιχειρηματική ενδυνάμωση μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Όπως ανέφερε η κ. Λαζαρίδου, ο οργανισμός φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στη διασύνδεση της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγών, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε Περιφέρειας. Παράλληλα, στόχος είναι η στήριξη της νέας γενιάς αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων με εργαλεία επιχειρηματικότητας, συνεργασίας και πρόσβασης στις αγορές.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στην ανάπτυξη δομών διαλόγου και συνεργασίας, αλλά και σε πιλοτικές δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα εφαρμογής για την αγροτική πολιτική.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, βασικός ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι να υλοποιεί πιλοτικές πρωτοβουλίες, να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους και στη συνέχεια να μεταφέρει τα αποτελέσματα στους θεσμικούς φορείς, ώστε να μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Καστανιώτης και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων Νικόλαος Κακάβας.

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν επίσης ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αντώνιος Φιλιππής, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Παπασπύρου, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Μενέλαος Γαρδικιώτης, ο Νίκος Καλίνης από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευστάθιος Κλωνάρης.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η νέα ΚΑΠ αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη μετάβαση από τη διαχείριση μεμονωμένων μέτρων στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος, το οποίο θα ενισχύει την ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συμβάλει ενεργά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής αγροδιατροφής, μέσα από συνεργασίες, τεκμηριωμένες προτάσεις και δράσεις που ενισχύουν τους ανθρώπους της υπαίθρου.

