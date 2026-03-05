Σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με Ιράν: Στην 6η ημέρα ο πόλεμος – Πάνω από 1.000 νεκροί από τα πλήγματα, εμπλοκή Χεζμπολάχ και κινητικότητα Κούρδων

Στην έκτη ημέρα εισέρχεται η πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, με τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις εντείνονται από όλες τις πλευρές, με εκατοντάδες νεκρούς, στρατιωτικές επιχειρήσεις σε πολλαπλά μέτωπα και φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency, περισσότεροι από 1.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από το Σάββατο εξαιτίας των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.

Από την άλλη πλευρά, οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, όπως αναφέρουν τοπικές αρχές.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ είναι:

η καταστροφή του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων

η «εξόντωση» της ναυτικής παρουσίας του Ιράν στην περιοχή

η διάλυση των συμμάχων-παραστρατιωτικών οργανώσεων της Τεχεράνης

η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, με περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη να ρίχνουν πάνω από 250 βόμβες σε μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον ισραηλινής βάσης κοντά στο Τελ Αβίβ, ενώ ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να παραδοθεί.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το Ισραήλ «υπαρξιακή απειλή» και υποστήριξε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο αποτελούν προμελετημένη ενέργεια.

Αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και προειδοποιήσεις

Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ συνεχίζεται με ένταση.

Αμερικανικό υποβρύχιο φέρεται να βύθισε με τορπίλη ιρανική φρεγάτα στον Ινδικό Ωκεανό κοντά στη Σρι Λάνκα, με αναφορές για τουλάχιστον 87 νεκρούς.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν τον πόλεμο και ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί.

Όπως είπε:

«Η αεράμυνά μας και αυτή των συμμάχων μας έχουν μεγάλο περιθώριο αντοχής. Μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη μάχη για όσο χρειαστεί».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν «προοδευτικά βαθύτερα» στο ιρανικό έδαφος.

Επιθέσεις με drones και διεύρυνση του πολέμου

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones σε κέντρα δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, ενώ στόχοι έγιναν και δύο εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα:

ΗΑΕ και Κατάρ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και drones

η Τουρκία δέχθηκε βαλλιστικό πύραυλο που καταρρίφθηκε από τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ

η συμμαχία καταδίκασε τις «αδιάκριτες επιθέσεις» του Ιράν στην περιοχή.

Φόβοι πολιτικής αποσταθεροποίησης στο Ιράν

Στο εσωτερικό του Ιράν, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκονται κοντά στην επιλογή διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με επικρατέστερο τον 56χρονο γιο του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το «χειρότερο σενάριο» θα ήταν να αντικατασταθεί το σημερινό καθεστώς από κάποιο εξίσου σκληρό.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η CIA εξετάζει το ενδεχόμενο εξοπλισμού κουρδικών δυνάμεων με στόχο την πρόκληση εξέγερσης στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ διέψευσε ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση, ωστόσο κουρδικές οργανώσεις δηλώνουν ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Κινητικότητα Κούρδων και διάψευση από την Τεχεράνη

Ιρανικές κουρδικές αντιπολιτευτικές οργανώσεις στο βόρειο Ιράκ, όπως το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της οργάνωσης, ορισμένες δυνάμεις έχουν μετακινηθεί κοντά στα σύνορα στην περιοχή Σουλαϊμανίγια, αναμένοντας εντολές.

Ωστόσο, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim διέψευσε ότι κουρδικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στο Ιράν, επικαλούμενο δημοσιογράφους στις επαρχίες Ιλάμ, Κερμανσάχ και Δυτικό Αζερμπαϊτζάν.

Εκπρόσωπος της συμμαχίας των ιρανικών κουρδικών κομμάτων δήλωσε επίσης ότι δεν έχουν ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις.

Εκκενώσεις και διεθνείς κινήσεις

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από τη χώρα.

Αντίστοιχη σύσταση έγινε και από την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, ενώ στο Ιράκ αναφέρθηκε πλήρες μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η Βρετανία αποφάσισε να στείλει μεγάλο πολεμικό πλοίο και ελικόπτερα αντιμετώπισης drones στην Κύπρο, ενώ παράλληλα ναυλώθηκε πτήση για Βρετανούς πολίτες που επιθυμούν να φύγουν από το Ομάν.

Σύμφωνα με εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που μίλησαν στο CNN, οι νέες επιθέσεις έχουν προκαλέσει ψυχολογικό τραύμα στον πληθυσμό του Λιβάνου, ο οποίος βιώνει ξανά σκηνές μαζικών μετακινήσεων, καταστροφών και αιματοχυσίας.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αμερικανική επίθεση να έπληξε σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν το Σαββατοκύριακο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ «δεν στοχεύουν αμάχους».

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για τα ιρανικά drones

Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων

Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι της Κύπρου – «Προληπτικά πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν εντοπίστηκε απειλή»