Στέφανος Μιχαήλ για Κύπρο: «Είμαι έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι το όπλο μου και σφαίρες» (video)

Η κατάσταση στην Κύπρο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την ανησυχία τις τελευταίες ημέρες, με τον γνωστό και δημοφιλή ηθοποιό Στέφανο Μιχαήλ (αυτή την περιοδο εμφανίζεται στη Γη Της Ελιάς) να επισημαίνει ότι, ως έφεδρος καταδρομέας, διαθέτει στο σπίτι του τον ατομικό του εξοπλισμό, όπλο και σφαίρες, δηλώνοντας έτοιμος να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κάλεσμα.

Ο Κύπριος στην καταγωγή ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί και την ιδιότητά του ως έφεδρος καταδρομέας.

Σχετικά με την ατμόσφαιρα στη Λεμεσό, ανέφερε ότι υπάρχει έντονος φόβος και περιορισμός στις καθημερινές μετακινήσεις, με τον κόσμο να μην βγαίνει πολύ έξω.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, ως έφεδρος καταδρομέας, διαθέτει στο σπίτι του τον ατομικό του εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του όπλου και των σφαιρών του, προσθέτοντας ότι είναι πλήρως εξοπλισμένος. Όπως είπε: «Στη Λεμεσό υπάρχει ένας επιπλέον φόβος.

Ο κόσμος έχει περιοριστεί, δεν βγαίνουν πολύ έξω. Εγώ, ως έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι μου τον ατομικό μου φόρτο, έχω το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, τα έχω όλα. Δηλαδή είμαι φουλ εξοπλισμένος. Αν μας καλέσουν, θα πρέπει να παρουσιαστούμε. Ας το πούμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορεί να είναι μακρινό σενάριο, αλλά όσο μακρινό κι αν είναι, ποτέ δεν ξέρεις».

Αναφερόμενος στη συνδρομή της Ελλάδας, ο Στέφανος Μιχαήλ σχολίασε: «Γενικά είναι περίεργο το κλίμα. Τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα που στέλνει τις φρεγάτες κάτω στην Κύπρο, μαζί με τα F-16. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη φορά τη νιώθουμε παρούσα και είναι πολύ συγκινητικό».

