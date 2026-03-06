Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούνται ύποπτοι στην Ελλάδα για σχέσεις με το Ιράν (video)

Για υπόπτους για σχέσεις με το Ιράν στην Ελλάδα, οι οποίοι παρακολουθούνται από τις αρχές, έκανε λόγο το πρωί της Παρασκευής (6/3) ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, τόνισε ότι η Ελλάδα εφάπτεται στον πρώτο κύκλο της πολεμικής ζώνης, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι σε ευρωπαϊκές περιοχές.

«Υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια, γενικώς όπου κινούνται και μπαινοβγαίνει κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως στο παρελθόν έχουν υπάρξει προσπάθειες στη χώρα μας από πρόσωπα που κατευθύνονταν από το Ιράν.

«Έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Από την ώρα που φλέγεται όλη η περιοχή, προφανώς θα υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί αυτό μέσα από την τρομοκρατία. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα», πρόσθεσε.

Όπως είπε, μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία γειτνιάζει με τη φωτιά, οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο απέναντι σε απειλές.

«Εμείς χωρίς να πανικοβάλουμε τον κόσμο, έχουμε υποχρέωση να χτίσουμε αυτό που λέγεται ασφάλεια. Ό,τι χρειάζεται για την ενημέρωση των πολιτών, θα γίνει. Το σημαντικότερο είναι η επαγρύπνηση σε 24ωρη βάση, αυτό που σκοτώνει είναι η χαλάρωση», σημείωσε.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι υπάρχουν κάποιοι καταγεγραμμένοι ύποπτοι που παρακολουθούνται.

«Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές από κάποια κέντρα για πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ευρώπη, αυτό θα είναι εφιάλτης», κατέληξε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

