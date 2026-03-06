search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 17:17
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 16:45

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Κοντιάδη: Όλα πλέον μπορούν να συμβούν, το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται πουθενά 

06.03.2026 16:45
Xenofon-Kodiadis

Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Ξενοφών Κοντιάδης,αναλύοντας τα πεπραγμένα του Ντόναλντ Τραμπ από όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, παρατηρεί ότι στην πράξη έχει καταρρίψει το διεθνές δίκαιο. 

«Ο άνθρωπος αυτός δήλωσε χτες ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει “ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΥΤΟΣ” και ότι είναι “ΖΗΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΥ” να ακολουθήσει η Κούβα. Είναι ο άνθρωπος που είχε υποσχεθεί ειρήνη στην Ουκρανία μέσα σε λίγες μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο άνθρωπος που πριν λίγους μήνες διεκδικούσε εμμονικά το Νόμπελ Ειρήνης. Ο άνθρωπος που στη συνέχεια απήγαγε νύχτα, μαζί με τη γυναίκα του, τον Πρόεδρο ανεξάρτητου κράτους μέσα στη διεθνή κατακραυγή. Ο άνθρωπος που απείλησε με εισβολή και “προσάρτηση” τη Γροιλανδία, αυτόνομο τμήμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός που απειλεί την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία επειδή δεν ακολουθούν όσα ΑΥΤΟΣ θέλει στον πόλεμο. Ο σοφός ηγέτης με τη βαθιά αίσθηση της αξίας των θεσμών, ο ανθρωπιστής τζέντελμαν, ο υποδειγματικός δημοκράτης στη δημοκρατικότερη και φιλελευθερότερη δημοκρατία του κόσμου, που επειδή της περισσεύει την εξάγει και στα πέρατα της γης!», επισημαίνει χαρακτηριστικά. 

«Γι αυτό μην εκπλαγείτε αν ξαφνικά μέσα στη νύχτα ή χαράματα χτυπήσει το κουδούνι, σίγουρα δεν θα είναι ο γαλατάς. Ούτε αν κάποιοι σπάσουν την πόρτα του σπιτιού σας για να σας σύρουν στο Γκουαντάναμο. Μπορεί, πολύ απλά και καθημερινά, να είναι τα πιστά πολεμικά σκυλιά του ανθρώπου αυτού. Όλα πλέον μπορεί να συμβούν στους καιρούς που ζούμε, προσοχή λοιπόν τι λέτε, τι γράφετε, πού περπατάτε και πού ταξιδεύετε, με ποιους κάνετε παρέα και με ποιους κοιμάστε το βράδυ! Ο άνθρωπος αυτός παραμονεύει…», συμπληρώνει. 

Ο Ξενοφών Κοντιάδης τονίζει ότι «ίσως είναι καιρός κι εγώ να πετάξω στα σκουπίδια τα βιβλία του διεθνούς και του συνταγματικού δικαίου, να σκίσω τα πτυχία και τα διδακτορικά, ν΄αλλάξω δουλειά και αντί να διδάσκω στους φοιτητές όσα υποτίθεται ότι ισχύουν αλλά πλέον δεν εφαρμόζονται σχεδόν ποτέ και πουθενά, να ασχοληθώ με κάτι πιο κοντά στην πραγματική ζωή. (Κι ένα σακ βουαγιάζ έτοιμο δίπλα στην πόρτα δεν θα έβλαπτε, με δυο αλλαξιές, οδοντόβουρτσα και δραμαμίνες, όπως μεριμνούσαν οι έμπειροι αριστεροι πριν μερικές δεκαετίες)». 

Διαβάστε επίσης

Η Ισπανία, η Τουρκία και η μεγάλη υποκρισία

Στον Μητσοτάκη οι φωτογραφίες της Καισαριανής: «Συγκίνηση, ρίγος αλλά και υπερηφάνεια»

Ο Γεωργιάδης μηνύει τον Λαζόπουλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gulf oil
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, «κόλαση» και στη Βηρυτό – Βάσεις των ΗΠΑ στοχεύει η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

1
ADVERTORIAL

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου – Ζήσε μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ΗΠΑ (μας) θέλουν «μικρό χωροφύλακα» – Γιατί η Ελλάδα στέλνει Patriot και F-16 στη Βουλγαρία

Iran-ANT1
MEDIA

ΑΝΤ1: Σημαντική αποκλειστική συνέντευξη Ιρανού Ακαδημαϊκού για την κρίση στη Μέση Ανατολή στο κεντρικό δελτίο (6/3)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

papastavrou_kos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κόντρα για το θηριώδες ξενοδοχείο της Casa Coa που θα επιβαρύνει το κορεσμένο νησί - Η χωρίς λογική έγκριση από το ΥΠΕΝ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 17:13
gulf oil
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, «κόλαση» και στη Βηρυτό – Βάσεις των ΗΠΑ στοχεύει η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

1
ADVERTORIAL

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου – Ζήσε μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

1 / 3