Η συγκλονιστική ανάρτηση του Κοντιάδη: Όλα πλέον μπορούν να συμβούν, το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται πουθενά 

Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Ξενοφών Κοντιάδης,αναλύοντας τα πεπραγμένα του Ντόναλντ Τραμπ από όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, παρατηρεί ότι στην πράξη έχει καταρρίψει το διεθνές δίκαιο.

«Ο άνθρωπος αυτός δήλωσε χτες ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει “ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΥΤΟΣ” και ότι είναι “ΖΗΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΥ” να ακολουθήσει η Κούβα. Είναι ο άνθρωπος που είχε υποσχεθεί ειρήνη στην Ουκρανία μέσα σε λίγες μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο άνθρωπος που πριν λίγους μήνες διεκδικούσε εμμονικά το Νόμπελ Ειρήνης. Ο άνθρωπος που στη συνέχεια απήγαγε νύχτα, μαζί με τη γυναίκα του, τον Πρόεδρο ανεξάρτητου κράτους μέσα στη διεθνή κατακραυγή. Ο άνθρωπος που απείλησε με εισβολή και “προσάρτηση” τη Γροιλανδία, αυτόνομο τμήμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός που απειλεί την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία επειδή δεν ακολουθούν όσα ΑΥΤΟΣ θέλει στον πόλεμο. Ο σοφός ηγέτης με τη βαθιά αίσθηση της αξίας των θεσμών, ο ανθρωπιστής τζέντελμαν, ο υποδειγματικός δημοκράτης στη δημοκρατικότερη και φιλελευθερότερη δημοκρατία του κόσμου, που επειδή της περισσεύει την εξάγει και στα πέρατα της γης!», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Γι αυτό μην εκπλαγείτε αν ξαφνικά μέσα στη νύχτα ή χαράματα χτυπήσει το κουδούνι, σίγουρα δεν θα είναι ο γαλατάς. Ούτε αν κάποιοι σπάσουν την πόρτα του σπιτιού σας για να σας σύρουν στο Γκουαντάναμο. Μπορεί, πολύ απλά και καθημερινά, να είναι τα πιστά πολεμικά σκυλιά του ανθρώπου αυτού. Όλα πλέον μπορεί να συμβούν στους καιρούς που ζούμε, προσοχή λοιπόν τι λέτε, τι γράφετε, πού περπατάτε και πού ταξιδεύετε, με ποιους κάνετε παρέα και με ποιους κοιμάστε το βράδυ! Ο άνθρωπος αυτός παραμονεύει…», συμπληρώνει.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης τονίζει ότι «ίσως είναι καιρός κι εγώ να πετάξω στα σκουπίδια τα βιβλία του διεθνούς και του συνταγματικού δικαίου, να σκίσω τα πτυχία και τα διδακτορικά, ν΄αλλάξω δουλειά και αντί να διδάσκω στους φοιτητές όσα υποτίθεται ότι ισχύουν αλλά πλέον δεν εφαρμόζονται σχεδόν ποτέ και πουθενά, να ασχοληθώ με κάτι πιο κοντά στην πραγματική ζωή. (Κι ένα σακ βουαγιάζ έτοιμο δίπλα στην πόρτα δεν θα έβλαπτε, με δυο αλλαξιές, οδοντόβουρτσα και δραμαμίνες, όπως μεριμνούσαν οι έμπειροι αριστεροι πριν μερικές δεκαετίες)».

Διαβάστε επίσης

Η Ισπανία, η Τουρκία και η μεγάλη υποκρισία

Στον Μητσοτάκη οι φωτογραφίες της Καισαριανής: «Συγκίνηση, ρίγος αλλά και υπερηφάνεια»

Ο Γεωργιάδης μηνύει τον Λαζόπουλο