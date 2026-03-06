search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 15:23
ΣΙΝΕΜΑ

06.03.2026 14:14

Peter Jackson: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στο 79ο Φεστιβάλ Καννών για τον σκηνοθέτη της τριλογίας «The Lord of the Rings» (video)

peter-jackson_0603_1920-1080_new
credit: AP

Ο βραβευμένος με Όσκαρ νεοζηλανδός σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον (Peter Jackson) θα λάβει το τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

Σύμφωνα με το Deadline, o Τζάκσον παίρνει την σκυτάλη από τους Ανιές Βαρντά (Agnès Varda), Μάρκο Μπελόκιο (Marco Bellocchio), Τζόντι Φόστερ (Jodie Foster), Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και τον περσινό τιμώμενο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro).

«Το να τιμηθώ με έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες είναι ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της καριέρας μου» ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης.

«Οι Κάννες υπήρξαν ένα ουσιαστικό κομμάτι της κινηματογραφικής μου διαδρομής. Το 1988, συμμετείχα στο φεστιβάλ με την πρώτη μου ταινία, το “Bad Taste” και το 2001 παρουσιάσαμε ένα απόσπασμα από το “The Fellowship of the Ring”. Και τα δύο αποτέλεσαν σημαντικά ορόσημα στην πορεία μου», συνέχισε, αναφερόμενος στην ιστορική πλέον προβολή της New Line στις Κάννες, όπου παρουσιάστηκε υλικό από την πρώτη ταινία της τριλογίας του «The Lord of the Rings».

«Αυτό το Φεστιβάλ πάντα τιμούσε το τολμηρό, οραματικό σινεμά και είμαι απίστευτα ευγνώμων που με αναγνωρίζει μεταξύ των σκηνοθετών και των καλλιτεχνών των οποίων το έργο συνεχίζει να με εμπνέει», κατέληξε.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, η προεπισκόπηση της ταινίας έγινε την ίδια χρονιά που το «Moulin Rouge!» του Μπαζ Λούρμαν (Baz Luhrmann) άνοιξε τη διοργάνωση και ο Νάνι Μορέτι (Nanni Moretti) κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για το «The Son’s Room».

Και συνεχίζει: «Η ζωή του Πίτερ Τζάκσον έμελλε να αλλάξει μέσα σε 26 λεπτά στην Κρουαζέτ: οι πρώτες εικόνες, τα πρώτα συναρπαστικά πλάνα από το “The Fellowship of the Ring” που βρίσκονταν ακόμα στη μονταζιέρα, προβλήθηκαν σε μια δημοσιογραφική παρουσίαση επτά μήνες πριν από την παγκόσμια κυκλοφορία του».

Με τη σειρά της, η πρόεδρος του φεστιβάλ Ίρις Νόμπλοχ (Iris Knobloch) δήλωσε: «Στο πλαίσιο της 79ης διοργάνωσής του, το Φεστιβάλ καλωσορίζει και τιμά έναν δημιουργό αστείρευτης δημιουργικότητας, που προσέδωσε νέο κύρος στο είδος της επικής φαντασίας».

