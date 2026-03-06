search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

06.03.2026 16:00

Σε δημοπρασία το μεγαλύτερο έργο του Salvador Dalí – Η ιστορία του «Bacchanale» (photos)

06.03.2026 16:00
salvador_dali
Photo: Bonhams

Ένα εκπληκτικό έργο αντιπροσωπευτικό του σουρεαλισμού θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Ο οίκος Bonhams ανακοίνωσε ότι ο μεγαλύτερος πίνακας που δημιουργήθηκε ποτέ από τον θρυλικό Ισπανό καλλιτέχνη Σαλβαδόρ Νταλί, που φέρει τον τίτλο Bacchanale θα είναι το κεντρικό έργο της ετήσιας εαρινής δημοπρασίας με πίκανες σουαρελιστών καλλιτεχνών στο Παρίσι αργότερα αυτόν τον μήνα.

Προερχόμενο από μια σημαντική ιδιωτική συλλογή, το Bacchanale δημιουργήθηκε σχολαστικά το 1939 ως σκηνικό για το ομώνυμο μπαλέτο στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης.

Ο Νταλί όρισε το φιλόδοξο έργο ως το πρώτο του «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο», ενσωματώνοντας όλες τις ιδέες του σε ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης γράφοντας το λιμπρέτο, σχεδιάζοντας τα κοστούμια και συλλαμβάνοντας το μνημειώδες σκηνικό. Το μπαλέτο συγκέντρωσε σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένης της χορογράφου Λεονίντ Μασίν και της θρυλικής σχεδιάστριας μόδας Κοκό Σανέλ, οι οποίες συνεργάστηκαν στα κοστούμια και τα αξεσουάρ.

Το ίδιο το έργο τέχνης είναι μια μνημειώδης δημιουργία που αποτελείται από 13 μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός τεράστιου φόντου και τεσσάρων σετ καμβάδων, συνολικού μεγέθους άνω των 20 επί 30 μέτρων. Ζωγραφισμένο με σχεδόν φωτογραφική ακρίβεια, το έργο ενσωματώνει τρισδιάστατα στοιχεία και βασικά μοτίβα Νταλί. Κεντρικό θέμα είναι το Όρος της Αφροδίτης, καλυμμένο με έναν μεγάλο κύκνο – σύμβολο της αμαρτίας και της επιθυμίας. Ο Νταλί επέβλεψε προσωπικά τις βασικές λεπτομέρειες του σκηνικού, υφαίνοντας ευφάνταστα στοιχεία όπως μια απρόσωπη ξαπλωμένη γυναίκα, ένα μοτίβο που εμφανίζεται επίσης στον πίνακά του του 1939 L’Énigme sans fin.

«Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο οίκος Bonhams γιορτάζει τον συναρπαστικό κόσμο του σουρεαλισμού με μια ειδική ανοιξιάτικη δημοπρασία στο Παρίσι» δήλωσε η Έμιλι Μιγιόν, επικεφαλής του τμήματος ιμπρεσιονιστικής & μοντέρνας τέχνης του οίκου στο Παρίσι. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε σε δημοπρασία το Bacchanale, ένα σκηνικό, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ο μεγαλύτερος πίνακας που δημιούργησε ο Σαλβαδόρ Νταλί για την Όπερα της Νέας Υόρκης, μια ανεκτίμητη φαντασίωση που μπορεί να γίνει πραγματικότητα για κάθε συλλέκτη».

Το αριστούργημα εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

«Η ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη στο BIOS

Peter Jackson: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στο 79ο Φεστιβάλ Καννών για τον σκηνοθέτη της τριλογίας «The Lord of the Rings» (video)

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gulf oil
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, «κόλαση» και στη Βηρυτό – Βάσεις των ΗΠΑ στοχεύει η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

1
ADVERTORIAL

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου – Ζήσε μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ΗΠΑ (μας) θέλουν «μικρό χωροφύλακα» – Γιατί η Ελλάδα στέλνει Patriot και F-16 στη Βουλγαρία

Iran-ANT1
MEDIA

ΑΝΤ1: Σημαντική αποκλειστική συνέντευξη Ιρανού Ακαδημαϊκού για την κρίση στη Μέση Ανατολή στο κεντρικό δελτίο (6/3)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

papastavrou_kos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κόντρα για το θηριώδες ξενοδοχείο της Casa Coa που θα επιβαρύνει το κορεσμένο νησί - Η χωρίς λογική έγκριση από το ΥΠΕΝ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 17:13
gulf oil
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, «κόλαση» και στη Βηρυτό – Βάσεις των ΗΠΑ στοχεύει η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

1
ADVERTORIAL

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου – Ζήσε μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

1 / 3