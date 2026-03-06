search
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αποκτά το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη θα φιλοξενεί από τα τέλη Μαΐου το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ύστερα από πρωτοβουλία του ραδιοφωνικού σταθμού Κανάλι Ένα 90,4 και του Προϊσταμένου Προγράμματος και Πολιτισμού του σταθμού, δημοσιογράφου Παναγιώτη Φύτρα, ενός ανθρώπου που η ίδια εμπιστευόταν απόλυτα.

Η ιδέα αγκαλιάστηκε με θέρμη από τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, ενώ υλοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη της οικογένειας της αείμνηστης εθνικής μας σταρ.

Από τα τέλη Μαΐου, λοιπόν, το ιστορικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα φιλοξενεί μόνιμα το καμαρίνι της Αλίκης με το κοστούμι της από την «Εύθυμη Χήρα», προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα και σπάνιες φωτογραφίες που παραχώρησε η οικογένειά της στο Κανάλι Ένα 90,4. Το καμαρίνι θα φιλοτεχνήσει ο σημαντικός σκηνογράφος Μανόλης Παντελιδάκης

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που εντάσσεται στη συμπλήρωση 30 χρόνων από το «ταξίδι» της Αλίκης, θα εγκαινιαστεί από τον Δήμαρχο Πειραιά σε ειδική εκδήλωση στην κεντρική αίθουσα του Θεάτρου, με τη συμμετοχή σημαντικών ανθρώπων του Πολιτισμού που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε κάνει την πρώτη της θεατρική εμφάνιση με το «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο πλευρό του Χριστόφορου Νέζερ.

