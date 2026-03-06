«Τζάκ-ποτ» πέτυχε η Ουγγαρία: Βρήκε εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και χρυσό σε ουκρανική πομπή με τεθωρακισμένα οχήματα

Μια ολοένα και πιο έντονη διαμάχη μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας έχει κλιμακωθεί περαιτέρω, καθώς η Βουδαπέστη κατάσχεσε δύο ουκρανικά θωρακισμένα οχήματα που μετέφεραν εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και ράβδους χρυσού.

Επτά Ουκρανοί πολίτες που συνόδευαν την πομπή συνελήφθησαν επίσης. Ούγγροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συλληφθέντες Ουκρανοί είχαν διασυνδέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες και υπονόησαν ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να είναι αμφίβολης προέλευσης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμιχα, κατηγόρησε τη Βουδαπέστη ότι «κρατά ομήρους και κλέβει χρήματα».

Ο Σίμιχα κατηγόρησε επίσης τον φιλορώσο Ούγγρο πρόεδρο, Βίκτορ Όρμπαν, ότι είχε στήσει το σκάνδαλο για πολιτικό όφελος, ενόψει των ουγγρικών εκλογών τον επόμενο μήνα.

Η εθνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση της Ουγγαρίας δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σχετικά με την αποστολή, η οποία, όπως είπε, αποτελούνταν από 40 εκατομμύρια δολάρια και 35 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και 9 κιλά χρυσού. Ανέφερε ότι ένας από τους συλληφθέντες ήταν «πρώην στρατηγός της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών».

‼️ We demand answers from Ukraine’s leadership!



Photos show the so-called “Ukrainian gold convoy” operation.



Hungarian authorities detained seven Ukrainian nationals — including a former intelligence general — who were transporting $40 million, €35 million and 9 kg of gold… pic.twitter.com/PWUm82lqoE — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) March 6, 2026

Η Oschadbank, η κρατική τράπεζα ταμιευτηρίου της Ουκρανίας, δήλωσε ότι το προσωπικό της μετέφερε μετρητά και χρυσό μεταξύ Αυστρίας και Ουκρανίας σε ένα «ταξίδι ρουτίνας», που πραγματοποιήθηκε δια ξηράς λόγω περιορισμών στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο πολιτικός διευθυντής του Όρμπαν, Μπάλαζ Όρμπαν, αμφισβήτησε την αποστολή: «Τα θωρακισμένα οχήματα γεμάτα μετρητά και χρυσό που διακινούνται στην Ουγγαρία δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν συνήθως οι νόμιμες οικονομικές συναλλαγές», έγραψε στο X. «Το πραγματικό ερώτημα είναι απλό: ποιος κρύβεται πίσω από αυτά τα χρήματα και για τι προορίζεται η χρηματοδότηση;»

Η κατάσχεση έρχεται μετά από μια διαμάχη για την προμήθεια φυσικού αερίου, στην οποία η Ουγγαρία και η Σλοβακία κατηγόρησαν το Κίεβο ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές ενός αγωγού πετρελαίου μετά το χτύπημα σε μια φαινομενική ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε απάντηση, ο Όρμπαν άσκησε βέτο σε περαιτέρω κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, καθώς και σε ένα επιπλέον δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.

🚨 Watch the moment the “Ukrainian gold convoy” was stopped.



In the video: armored cash vehicles carrying $40M, €35M and 9 kg of gold through 🇭🇺 Hungary toward Ukraine. Among those detained was a former Ukrainian intelligence general.



This is not an ordinary transfer. Since… pic.twitter.com/LpMfQvlK71 March 6, 2026

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στο βέτο του δανείου την Πέμπτη με αυτό που ακούστηκε σαν μια φυσική απειλή για τον Όρμπαν. «Ελπίζουμε ότι έστω και ένα άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια. Διαφορετικά, θα δώσουμε τη διεύθυνση αυτού του ατόμου στις ένοπλες δυνάμεις μας, στους δικούς μας. Ας τον καλέσουν και ας του μιλήσουν στη δική τους γλώσσα», είπε, σε σχόλια που προκάλεσαν σοκ στη Βουδαπέστη.

Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τον Όρμπαν ότι ξεκίνησε το σκάνδαλο για πολιτικό όφελος ενόψει των έντονων εκλογών του επόμενου μήνα. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγυάρ αναμένεται να κερδίσει μια συντριπτική νίκη στις εκλογές του επόμενου μήνα, οι οποίες θα τερματίσουν 16 χρόνια διακυβέρνησης του Όρμπαν.

Ο Όρμπαν έχει εντείνει τη ρητορική του για την Ουκρανία, ισχυριζόμενος ότι μια νίκη για τη Μαγυάρ θα μπορούσε να οδηγήσει την Ουγγαρία στον πόλεμο.

Ούγγροι αναλυτές δήλωσαν ότι τα λόγια του Ζελένσκι λειτούργησαν υπέρ του Όρμπαν και θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν στις δημοσκοπήσεις. Ο Ρόμπερτ Λάζλο, από το think tank Political Capital της Βουδαπέστης, δήλωσε ότι οι απειλές του Ζελένσκι θα μπορούσαν να είναι αρκετές για να πυροδοτήσουν την «ψύχωση πολέμου που προκαλεί η ουγγρική κυβέρνηση εδώ και μήνες» και να αλλάξουν τη διάθεση του κοινού.

«Κανείς δεν περίμενε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα ήταν αυτός που θα έφερνε ξανά τον Βίκτορ Όρμπαν στο παιχνίδι», είπε.

Η Ζουζάνα Βεγκ, αναλύτρια στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ, συμφώνησε: «Τα σχόλια του Ζελένσκι λειτούργησαν υπέρ του Όρμπαν. Μπόρεσε εύκολα να μετατρέψει αυτό σε απειλή κατά της Ουγγαρίας αντί για απειλή εναντίον του, ενισχύοντας έτσι τη δική του αφήγηση», είπε.

🇺🇦🇭🇺 $40 million, €35 million and 9 kilograms of gold



Seven Ukrainians — including a former special services general — were caught transporting it all from Austria to Ukraine



Hungarian authorities suspect the money may belong to the mafia



A case for possible money laundering… pic.twitter.com/wMwEUKD2vC — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) March 6, 2026

Ο Μαγυάρ, ο οποίος προσπαθούσε να αποφύγει να εμπλακεί άμεσα στη διαμάχη για την Ουκρανία, αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τον Όρμπαν, προφανώς ανησυχώντας μήπως χάσει έδαφος στο θέμα.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απείλησε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Κανένας αρχηγός ξένου κράτους δεν μπορεί να απειλήσει έναν Ούγγρο ή οποιονδήποτε άλλο», δήλωσε ο Μαγυάρ κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να μοιραστεί την ομιλία του και με τον ουκρανικό στρατό. Ο Μαγυάρ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει όλους τους δεσμούς με την Ουκρανία μέχρι ο Ζελένσκι να ζητήσει συγγνώμη για τη δήλωσή του.

Ούγγροι αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι οι επτά κρατούμενοι Ουκρανοί θα απελαθούν από την Ουγγαρία, αλλά δεν ήταν άμεσα σαφές τι θα συμβεί με τα κατασχεμένα χρήματα και τον χρυσό.

Ένας δικηγόρος των κρατουμένων, ο Λόραντ Χόρβατ, δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο 24.hu ότι προσπαθούσε να βρει τους πελάτες του, αλλά δεν είχε πληροφορίες για το πού κρατούνταν. «Δεν ξέρω πραγματικά πώς να καταλάβω τι συμβαίνει εδώ, αλλά δεν είναι μια συνηθισμένη διαδικασία», είπε.

