8 Μάρτη: 9 θλιβερές πρωτιές των εργαζομένων γυναικών στην Ελλάδα – Αποκαλυπτικά στοιχεία από τον Αλέξη Μητρόπουλο

169 χρόνια από τον ξεσηκωμό των εργατριών στην κλωστοϋφαντουργία της Νέας Υόρκης (1857), 134 χρόνια από τον πρώτο ξεσηκωμό των εργατριών στην κλωστοϋφαντουργία «Ρετσίνα» στον Πειραιά (1892) και 51 χρόνια από την καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα από τον ΟΗΕ (1975), η ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία και στους μισθούς παραμένει δυστυχώς ζητούμενο, σημειώνει ο Αλέξης Μητρόπουλος, πανεπιστημιακός και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ.

Τονίζει χαρακτηριστικά ότι «δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, η Ελληνική Πολιτεία συνεχίζει να εφαρμόζει τις μνημονιακές πολιτικές σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών (κυρίως των μητέρων) και του θεσμού τής οικογένειας και δεν τις στηρίζει ικανοποιητικά, θυσιάζοντάς τες στο όνομα των δημοσιονομικών αναγκών. Η εργαζόμενη μητέρα στην Ελλάδα παραμένει στην εργασία περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαία, αφού έχει τα μεγαλύτερα όρια συνταξιοδότησης χωρίς τη δυνατότητα της πρόωρης συνταξιοδότησης που κατήργησαν από 1-1-2022 τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) με τον ν. 4336/2015.

Αντί για τους ύμνους και τους διθυραμβικούς λόγους για την πολύπλευρη προσφορά των γυναικών στο κοινωνικό σύνολο, προτιμότερο θα ήταν να ανατρέξουμε και πάλι στις ιδιαίτερες εκείνες ρυθμίσεις που με λιγότερες προϋποθέσεις και όρους απένειμαν στις γυναίκες ίδια ποσοτικά και ποιοτικά δικαιώματα στη συνάρτηση Εργασιακού-Ασφαλιστικού και στην εν γένει κοινωνική και οικονομική ζωή. Έτσι αποδεικνύεται στην πράξη η ισότητα των φύλων που σέβεται τη φύση των πραγμάτων, τη σημαντική προσφορά των γυναικών και την πολύπλευρη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Έτσι, σήμερα οι Ελληνίδες έχουν εννέα (9) θλιβερές «πρωτιές»:

1) στην ΑΝΕΡΓΙΑ: Διπλάσια από τους άνδρες (64,3%), σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ

2) στη ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πολύ υψηλότερη από τους άνδρες (57,29%), σύμφωνα με ΕΦΚΑ-ΕΡΓΑΝΗ

3) στους ΜΙΣΘΟΥΣ: Λαμβάνουν το 88,19% των ανδρών (ΕΡΓΑΝΗ-ΚΕΠΕ)

4) στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ: λαμβάνουν το 80% των ανδρών (ΗΔΙΚΑ/ΗΛΙΟΣ)

5) στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: λαμβάνουν το 83% των ανδρών (ΗΔΙΚΑ/ΗΛΙΟΣ)

6) στα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Δεν χορηγούνται στις νέες εργαζόμενες μητέρες από το 2012 (ν. 4093/2012)

7) ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ για την περίοδο 2012-2023 (ν. 5053/2023, άρθρο 33)

8) στις ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ των ιδιωτικών επιχειρήσεων: Καλύπτουν μόνο το 25%

9) στα ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Έχουν τα υψηλότερα γενικά όρια συνταξιοδότησης στην ΕΕ. Χωρίς πρόωρες συνταξιοδοτήσεις οι νέες εργαζόμενες (ν. 4336/2015)!

Ο κ. Μητρόπουλος ζητά «να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη μισθολογική εξομοίωση ανδρών-γυναικών! Η μεγάλη ανισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών αποτελεί ντροπή για σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα!! Ο μισθός των γυναικών υπολείπεται των ανδρών σε ποσοστό μέχρι και 88%, γεγονός αδικαιολόγητο και αντισυνταγματικό!!».

Και καταλήγει:

«Ο σημαντικός ρόλος τής γυναίκας στη σημερινή κοινωνία που ως εργαζόμενη στηρίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ως μητέρα την οικογενειακή εστία και τη συνέχεια τού έθνους και που επιπλέον μεριμνά και περιθάλπει τους υπερήλικες γονείς, θα έπρεπε να αναγνωρίζεται από την Πολιτεία!!

Γι’ αυτό η κυβέρνηση οφείλει να εξομοιώσει τους μισθούς των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα με αυτούς των ανδρών. Η ισότητα και σ’αυτόν τον σημαντικό τομέα, η οικονομική εξίσωση τής γυναίκας -ως του σταθερού πυλώνα τής οικογένειας, της κοινωνίας, αλλά και της οικονομίας- αποτελεί θεμέλιο λίθο τού Συντάγματος και του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Η διεκδίκηση ίσων όρων στην αγορά εργασίας και ίσης αμοιβής γυναικών-ανδρών παραμένει, δυστυχώς ακόμη και σήμερα, πάγιο αίτημα Φορέων και Οργανώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που μάχονται για την ισότητα στην εργασία.

Με αφορμή την «Ημέρα τής Γυναίκας», η κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίσει κάθε διοικητικό και νομοθετικό μέσο για να πραγματώσει την ισότητα στην αγορά εργασίας. Αντί να εξαντλείται σε ύμνους και διθυραμβικούς λόγους για την πράγματι πολύπλευρη προσφορά των γυναικών στο κοινωνικό σύνολο, προτιμότερο θα ήταν να ανατρέξει και να επαναθεσπίσει τις ιδιαίτερες εκείνες ρυθμίσεις που, με λιγότερες προϋποθέσεις και όρους, απένειμαν στις γυναίκες ίδια ποσοτικά και ποιοτικά δικαιώματα στη συνάρτηση εργασιακού-ασφαλιστικού βίου.

Έτσι θα αποδειχθεί στην πράξη η ισότητα των φύλων που σέβεται την προσφορά των γυναικών και την πολύπλευρη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

