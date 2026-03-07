search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 12:48
07.03.2026 11:19

Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα (Video)

07.03.2026 11:19
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή της Κορίνθου το πρωί του Σαββάτου 7 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, κοντά στον φάρο στο λιμάνι της Κορίνθου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή, η οποία μετέβη στο σημείο και προχώρησε στην ανάσυρση της σορού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας από 22 -25 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό.

