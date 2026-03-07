Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή της Κορίνθου το πρωί του Σαββάτου 7 Μαρτίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, κοντά στον φάρο στο λιμάνι της Κορίνθου.
Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή, η οποία μετέβη στο σημείο και προχώρησε στην ανάσυρση της σορού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας από 22 -25 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό.
