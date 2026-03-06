search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 00:20
ΕΛΛΑΔΑ

06.03.2026 23:57

Τραγωδία στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δικύκλων

06.03.2026 23:57
Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευή, 6/3, στο Λουτράκι, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, το δυστύχημα έλαβε χώρα υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη διασταύρωση του Γερμανικού δρόμου προς την κατασκήνωση, στο τοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, ο 20χρονος οδηγός του ενός δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος από τη σφοδρή σύγκρουση και υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο συνομήλικος συνεπιβάτης του μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο ίδιο νοσοκομείο διεκομίσθη και η 60χρονη οδηγός του δεύτερου δικύκλου, η οποία επίσης υπέστη τραυματισμούς από τη σύγκρουση.

Η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

