Εργατικό δυστύχημα στο Ηράκλειο: Σοβαρά τραυματίας 70χρονος που έπεσε από ύψος

07.03.2026 11:48
Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (7-3-2026) άνδρας περίπου 70 ετών, που εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για εργαζόμενο περίπου 70 ετών, σε εξωτερικό συνεργείο, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στην πύλη και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από ύψος.

