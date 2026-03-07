Η Αθήνα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με βίαιες και ακραίες πολιτικές

Απογοητεύτηκαν όλα τα κράτη που επέμεναν να συνεχιστούν στη Γενεύη οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν; Πιθανώς, επειδή όλοι γνωρίζουν ότι η Τεχεράνη αδίστακτα θα συγκρουστεί για να διασωθεί η Ισλαμική Δημοκρατία.

Η θρησκεία κυριαρχεί στη συνείδηση ακόμη και των αντικαθεστωτικών, αλλά και των μουσουλμανικών χωρών που δέχονται τις επιθέσεις των Ιρανών. Συνέπεια της θρησκευτικής υπακοής είναι η καθυστερημένα συντονισμένη αντίδραση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος, που δολοφονεί μουσουλμάνους ακόμη και στην ώρα της προσευχής του Ραμαζανιού.

Η Ελλάδα με τη διπλωματία της τοποθετείται χωρίς αναστολές υπέρ των επιλογών αντιμετώπισης κάθε πρόκλησης αναθεωρητικών και αυταρχικών κυβερνήσεων. Η Τεχεράνη εκβίαζε και συνεχίζει να τρομοκρατεί τον κόσμο με επιχειρήσεις εναντίον πολιτών στα ευρωπαϊκά κράτη και τις ΗΠΑ. Αναπτύσσει καταδρομικές επιθέσεις στον Αραβικό Κόλπο δημιουργώντας προβλήματα στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Στην Τεχεράνη δολοφονείται καθημερινώς ο ιρανικός λαός, με πρόσχημα αυστηρή εφαρμογή του Ισλάμ, ενισχύονται τρομοκράτες «πληρεξούσιοι» για να ανατραπούν κυβερνήσεις, ηγεσίες και μοναρχίες στον Κόλπο. Το ιερατείο του Ιράν δολοφονεί κάθε Ισραηλινό πολίτη επειδή δεν δέχεται την κυρίαρχη ύπαρξη του Ισραήλ.

● Η Αθήνα, διατηρώντας ισορροπημένη σχέση με το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, δεν διστάζει να διαμηνύσει στο Ιράν, στην Τουρκία, στη Ρωσία, στο Πεκίνο ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τις βίαιες και ακραίες πολιτικές τους.

● Η Άγκυρα, για πολλούς και διαφόρους εθνικούς λόγους, επιλέγει να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών με όλες τις δυσκολίες που ενέχει για τις δύο χώρες – συμμάχους η προσπάθεια προσαρμογής στις ΝΑΤΟϊκές, ευρωπαϊκές, διεθνείς, αλλά και διμερείς τους δεσμεύσεις.

Η… διστακτική διεθνής κοινότητα

Η Τεχεράνη και η Μόσχα συνεχίζουν να προκαλούν τη διεθνή κοινότητα, με στόχο να υπονομεύσουν τον ΟΗΕ και οποιαδήποτε άλλη συνεργασία, διεθνή ή περιφερειακή, προσδοκώντας να δημιουργήσουν ξεχωριστές συμμαχίες επιβολής των αυταρχικών τους πολιτικών. Ακόμη και το Πεκίνο, που προσπαθεί να διατηρήσει «επεκτατισμό» χαμηλών τόνων, υποσχέθηκε την πώληση πυραύλων στην Τεχεράνη δύο ημέρες πριν αρχίσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Την ώρα που το καθεστώς στην Τεχεράνη συνεχίζει να βάλλει κατά του Κουβέιτ, του Κατάρ, του Ομάν (!), των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και να παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η διεθνής κοινότητα πολύ διστακτικά προσέρχεται στην προσπάθεια διαμόρφωσης κοινού μετώπου αντιμετώπισης της ιρανικής κρατικής τρομοκρατίας. Απαίτηση όλων παραμένει η άμεση διακοπή των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά εκλείπει ακόμη ο κεντρικός διεθνής συντονισμός προκειμένου να επιστρέψουν όλες οι πλευρές στο τραπέζι των συνομιλιών.

Την προκλητική κατάσταση που κλιμακώνει καθημερινά το Ιράν περιέργως προσπαθούν να αναλύσουν με αρχές δικαίου οι χώρες της περιοχής και τα μέλη του ΟΗΕ εντυπωσιασμένα από τις αντοχές του Ιράν και την επιτυχία του σχεδίου ευρύτατης διασποράς του πολέμου που κληροδότησε ο θρησκευτικός ηγέτης στους επιγόνους του.

Την ώρα που εξελίσσονται επιχειρήσεις δολοφονίας αμάχων, επειδή το Ιράν αδυνατεί να συγκρουσθεί ευθέως με ΗΠΑ και Ισραήλ, οι αναλύσεις αλλά και η κοινωνία των δημοκρατικών κρατών συνεχίζουν να μην ασχολούνται με τα εγκλήματα του Ιράν, προτιμώντας να διυλίζουν στη βάση αρχών του διεθνούς δικαίου και αξιών του ΟΗΕ, την πολιτική του Προέδρου Τραμπ, του πρωθυπουργού του Ισραήλ, απαξιώνοντας ταυτοχρόνως τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας και την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα, αλλά και κάθε θεσμού συνεργασίας όπως η Ε.Ε.

Προβληματική ευρωπαϊκή συλλογιστική

Απαθείς παραμένουμε όλοι στην πρόσκληση που απευθύνουν ΗΠΑ και Ισραήλ προς τον ιρανικό λαό να αναλάβει τη διαμόρφωση της μοίρας του, σχολιάζοντας ότι οι Ιρανοί είναι βαθιά αντιαμερικανοί από την εποχή ανατροπής του Μοσαντέκ (1958), αντί συντεταγμένα η διεθνής κοινότητα να διαβεβαιώσει τον πληθυσμό του Ιράν ότι θα στηριχθεί στον αγώνα του για την ελεύθερη επιλογή του συστήματος διακυβέρνησής του.

Όμως δεν παραβλέπεται το γεγονός ότι για περίπου πενήντα χρόνια το καθεστώς δημιούργησε δομές με λαϊκή αποδοχή και περιφρούρηση από τους αδίστακτούς Φρουρούς της Επανάστασης.

Επίσης προβληματική παραμένει η ευρωπαϊκή συλλογιστική, προερχόμενη από δικαιωματιστές και την αριστερή διανόηση, μεταξύ των οποίων και μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, που εμφανίζονται στα ελληνικά ΜΜΕ ισχυριζόμενοι ότι δεν νομιμοποιείται η δράση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά της τρομοκρατίας των Φρουρών της Επανάστασης, χωρίς να καταγγέλλουν, πολλά χρόνια νωρίτερα, τους τρομοκράτες και να απαιτούν λήψη μέτρων εναντίον τρομοκρατών που ενεργούν εις βάρος των Ιρανών, της νεολαίας κυρίως, αλλά και της Ευρώπης.

Άμεσες υποχρεώσεις

Στο σημείο όπου περιέρχεται η διεθνής κοινότητα, υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, δεν αρκούν οι συνομιλίες και ο συντονισμός με τις διπλωματικές και προξενικές αρχές στην περιοχή της κρίσης. Η ελληνική συμμετοχή ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, η ενεργή παρουσία στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ επιβάλλουν αδιάκοπη διπλωματική κινητοποίηση για συνομιλίες με εταίρους και συμμάχους, χωρίς εξαιρέσεις.

Το εξάγωνο στρατηγικής συνεργασίας, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, περιλαμβάνει ένα δύσκολο τρίγωνο, που διαμορφώνεται από τη δυναμικά εξελιγμένη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ και από τις δύσκολες συνομιλίες Αθηνών – Αγκύρας. Η εξέλιξη των επιχειρήσεων αναγκάζει όσους επέλεξαν να αποστασιοποιηθούν στην πρώτη φάση των συγκρούσεων, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία, να συμπεριφερθούν όπως η Ελλάδα πριν ακόμη ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες.

Ο κόσμος όλος βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα μίας ευρύτερης σύγκρουσης. Παροχή πληροφοριών, δορυφορικών συντεταγμένων, που διευκολύνουν το Ιράν να διασπείρει τον πόλεμο και την καταστροφή, που προέρχονται από Μόσχα και Πεκίνο, αντιμετωπίζονται μόνο:

1. Με αντίστοιχη συνεκτική συνεργασία όλων των δυνάμεων, που απαιτούν άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών.

2. Με συνεργασία όλων των χωρών, που ενδιαφέρονται για την ελευθερία της ναυτιλίας.

3. Με συνολικές πρωτοβουλίες, που θα εξασφαλίσουν τον ασφαλή απεγκλωβισμό όσων επιθυμούν να αποχωρήσουν άμεσα από την περιοχή.

4. Με αδιάκοπες διπλωματικές πρωτοβουλίες, που ενισχύουν την κυπριακή προεδρία στην Ε.Ε.

5. Με δραστηριοποίηση της Ελλάδος στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για προσέλευση των πλευρών σε συνομιλίες

6. Με ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες για εξασφάλιση φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και αγαθών, που χρειάζονται οι χώρες στην εμπόλεμη περιοχή.

7. Με πρωτοβουλίες προστασίας των χριστιανών στην περιοχή.

8. Με ισχυρό διάβημα στον πρέσβη του Ιράν στην Αθήνα για την απαράδεκτη διασπορά του πολέμου.

9. Με πρόσκληση στο υπουργείο Εξωτερικών όλων των πρέσβεων των χωρών που δοκιμάζονται στην περιοχή.

10. Με συντονισμό στο υπουργείο Εξωτερικών των διαπιστευμένων πρέσβεων στην Αθήνα του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.

11. Με Ιφτάρ για τους μουσουλμάνους πρέσβεις, που θα διαμηνύει τον θρησκευτικό σεβασμό της χώρας μας προς τους μουσουλμάνους, ειδικότερα τους δοκιμαζόμενους στην εμπόλεμη περιοχή, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου.

12. Με ανακοινώσεις του συνόλου των χωρών της Ε.Ε. για αμυντική συμμαχία απέναντι σε κάθε επιβουλή, ώστε το Ιράν να αντιληφθεί τη διεθνή αποφασιστικότητα και πίεση.

13. Με ενίσχυση των δημοσίων συζητήσεων, που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση του αυταρχισμού και της κρατικής τρομοκρατίας ενισχύοντας αξίες δημοκρατικής διακυβέρνησης, διεθνούς καταλλαγής και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Υποχρέωση συσπείρωσης

Η διεθνής κοινότητα υποχρεώνεται να συσπειρωθεί για να αντιμετωπίσει τον ακραίο παραλογισμό, που προέρχεται από συμφέροντα όσων εκμεταλλεύονται απροκάλυπτα τις ανθρώπινες ανάγκες, τις αγωνίες των λαών, τη θρησκευτική προσήλωση, ασκώντας τρομοκρατία στο εσωτερικό των κρατών.

Δυστυχώς οι κοινωνίες δεν μπορούν να αντισταθούν στον κρατικό αυταρχισμό και στην κρατική διαφθορά όσων διαθέτουν τα όπλα για να πλουτίζουν και να αφαιρούν παρανόμως όλους τους αναπτυξιακούς πόρους.

Δεν μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι στην πληροφορία, που περιέρχεται από συμμαχικές και φιλικές πηγές, για την πρωινή επίθεση σε μεγάλο μέρος της ηγεσίας και του θρησκευτικού ηγέτη, στην έδρα του Χαμενεΐ, την ώρα που προετοίμαζαν στρατηγικό προληπτικό, αιφνιδιαστικό χτύπημα εναντίον του Ισραήλ, των αμερικανικών βάσεων σε όλες τις χώρες της γειτονιάς του Ιράν.

Οι επιλογές των ΗΠΑ και του Ισραήλ ξεπερνούν τα όρια εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου σε κατάσταση ειρήνης. Η σύσκεψη της ιρανικής ηγεσίας έγινε στόχος επίθεσης επειδή προετοίμαζε πολεμική επιχείρηση, που ευτυχώς δεν αιφνιδίασε κανέναν.

Στις ένοπλες συγκρούσεις δυστυχώς το Διεθνές Δίκαιο κάμπτεται, επειδή δεν το ενδυναμώνουμε εφαρμόζοντας άμεσα τις προβλέψεις του Χάρτη του ΟΗΕ, χωρίς ιδιαίτερες θεωρητικές αναλύσεις. Όταν απειλείται η ζωή, η αξιοπρέπεια εκατομμυρίων ανθρώπων και η διεθνής σταθερότητα, όλοι οφείλουμε να συστρατευτούμε για την αποτροπή.

Το πλαίσιο του ΟΗΕ και η υλοποίηση της διεθνούς εντολής εμφανίζουν ελλειμματική εφαρμογή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δυστυχώς ανέχονται υπέρμετρα συμπεριφορές διαρκούς παραβίασης κάθε έννοιας δικαίου, καλής γειτονίας, αμοιβαίου σεβασμού και ανοχής εκτρέφοντας αυταρχισμό και αναθεωρητισμό ληστρικών ηγεσιών (Ουκρανία, κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, Παλαιστίνη, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Υεμένη, Σουδάν κ.λπ.).

Με τη γνώση και τις σχέσεις που διαθέτει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών η ελληνική κυβέρνηση, τα κόμματα και όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας δύνανται να συμβάλουν θετικά στη συνολική στρατηγική που εξελίσσεται στην περιοχή μας. Σήμερα δημιουργούνται πλεονεκτήματα για τη μελλοντική συζήτηση και ανοικοδόμηση σε μία εύθραυστη περιοχή του κόσμου.

Η παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια, αλλά και η αλληλοκατανόηση λαών με διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές αξίες θίγεται πολλαπλώς όταν το Κατάρ υποχρεώνεται να αναστείλει την παραγωγή φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο κοίτασμα του κόσμου, μέσα στον Αραβικό / Περσικό Κόλπο, εξαιτίας του Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ λέει ότι δεν τον νοιάζει αν το Ιράν θα γίνει δημοκρατία, θα πάρει σειρά η Κούβα

Ντόναλντ Τραμπ: Σε πόσες χώρες έχει επιτεθεί ο «πρόεδρος της ειρήνης;» (Video)

Washington Post: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για τις θέσεις των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή