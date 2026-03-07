«Τουρισμός και Πόλεμος: Το Οικονομικό Ντόμινο στη Μεσόγειο και η Ανθεκτικότητα του Ελληνικού Μοντέλου»

Η Ελλάδα, παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, απέδειξε το 2025 την ανθεκτικότητά της με έσοδα-ρεκόρ που άγγιξαν τα 23,2 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία δημιουργεί ένα σύνθετο οικονομικό παζλ για τη φετινή σεζόν.

Η Απώλεια των Ανατολικών Αγορών και η Νέα Στρατηγική

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εκμηδενίσει το μερίδιο της ρωσικής αγοράς, η οποία το 2024 κατείχε μόλις το 0,04% των αφίξεων, έναντι των υψηλών ποσοστών προηγούμενων δεκαετιών. Αντίθετα, οι Ουκρανοί τουρίστες δείχνουν μια απροσδόκητη δυναμική, με πάνω από 325.000 επισκέπτες το 2025, αναζητώντας στην Ελλάδα ένα καταφύγιο ηρεμίας. Η απώλεια εισοδημάτων από την Ανατολική Ευρώπη καλύπτεται πλέον από τη στροφή προς τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, η οποία παραμένει η πρώτη αγορά σε έσοδα και αφίξεις.

Το Ενεργειακό Κόστος και ο “Πληθωρισμός των Διακοπών”

Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την Ελλάδα κυρίως μέσω των τιμών των καυσίμων. Με τη βενζίνη να προσεγγίζει τα 1,80€ – 1,90€ και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να παραμένουν αυξημένες κατά 10-15% λόγω των πράσινων τελών και των γεωπολιτικών ρίσκων, το κόστος του «ελληνικού πακέτου» αυξάνεται. Αυτό πιέζει ιδιαίτερα τα μικρομεσαία καταλύματα, που δυσκολεύονται να απορροφήσουν τις αυξήσεις στο ρεύμα και τις προμήθειες.

Η Ελλάδα ως “Ασφαλές Καταφύγιο” (Safe Haven)

Ενώ οι ανταγωνιστικές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία) καταγράφουν απώλειες επισκεπτών που φτάνουν το 11-27%, η Ελλάδα επωφελείται από την εικόνα της ως σταθερός και ασφαλής προορισμός. Αυτή η «μετατόπιση ζήτησης» ενισχύει τις αφίξεις, αλλά φέρνει την υποδομή της χώρας στα όριά της, τροφοδοτώντας τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό.

Ειδικότερα :

Οι συνολικές αφίξεις (2025): 37,8 εκατομμύρια.

Τουριστικές Εισπράξεις: Άνοδος 9,4% (ιστορικό υψηλό).

Πρόβλεψη 2026: Σταθεροποίηση εσόδων, αλλά μείωση του καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων λόγω λειτουργικών δαπανών.

Ωστόσο η επιβίωση του ελληνικού τουριστικού μοντέλου εξαρτάται από την επέκταση της σεζόν (ήδη τον Δεκέμβριο του ’25 είδαμε αύξηση 49% στους ξένους τουρίστες) και τη διαφοροποίηση του προϊόντος πέρα από το “Sun & Beach”, ώστε να μετριαστούν οι κραδασμοί από τα πολεμικά μέτωπα.

Διαβάστε επίσης:

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

Από το μέτωπο στο ράφι: Η αθέατη «αιμορραγία» της πολεμικής κρίσης