search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 12:03
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 10:49

Greek Basketball League: Με ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, στο Ιβανώφειο ο Παναθηναϊκός

08.03.2026 10:49
olympiakos 6654- new

Αφού έλυσαν τις… διαφορές τους στη Euroleague, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, επιστρέφουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για την 20ή αγωνιστική της Greek Basketball League, με αναμετρήσεις την Κυριακή (8/3). Ο αήττητος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 13:00, με στόχο την 19η νίκη του.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» με τον Παντελή Μπούτσκο στη θέση του βασικού προπονητή και τον Αντρέα Τρινκιέρι σε ρόλο συμβούλου (σ.σ. θα επιστρέψει μέσα στην εβδομάδα από την Ιταλία) αναζητά τη 12η νίκη του σε 17 αναμετρήσεις κι ενώ βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ηττηθεί με 88-71 από την ΑΕΚ εντός έδρας για την 19η αγωνιστική. Ο Αντώνης Κόνιαρης θα μπει στη 15άδα των παικτών του ΠΑΟΚ με τα περισσότερα παιχνίδια στην GBL. Ο διεθνής γκαρντ «έπιασε» στα 105 τον Λίνο Χρυσικόπουλο.

Στη Θεσσαλονίκη αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, στις 16:00 απέναντι στον Ηρακλή. Οι «πράσινοι» μετά την… απρόσμενη ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου στο Telekom Center Athens θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μέσα στο Ιβανώφειο. Οι «πράσινοι» μετρούν δύο ήττες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και τρεις συνολικά στο φετινό Πρωτάθλημα.

Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» είχαν περισσότερες από δύο ήττες κανονικής περιόδου ήταν πριν από 11 χρόνια, στην περίοδο 2014-15 όταν ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση του πρωταθλήματος με ρεκόρ 23-3. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 33 βαθμούς σε 18 αγώνες, ενώ ο «Γηραιός» έχει 24 βαθμούς σε 17 αναμετρήσεις.

Τα 250 παιχνίδια στην GBL ετοιμάζεται να συμπληρώσει ο Βασίλης Τολιόπουλος του Παναθηναϊκού. Το πρώτο από αυτά το έκανε στις 26 Οκτωβρίου 2013. Ο Ηρακλής είχε ηττηθεί με 95-70 από τον Ολυμπιακό εντός έδρας για την 19η αγωνιστική.

Διαβάστε επίσης:

Βόλεϊ γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας ο Πανιώνιος

Καραλής σε τροχιά… 6,20 μ.: Πρώτος στη Ρουέν με 6,06 μ. και νέο ρεκόρ μίτινγκ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paxysarkia
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Το καλύτερο φάρμακο η άσκηση – Πώς η κίνηση στους δρόμους συμβάλει στη μείωση της φυσικής δραστηριότητας

androulakis 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: «Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που τις στηρίζει» – «Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές» (Video)

finos film mera tis gynaikas (1)
MEDIA

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το αφιέρωμα της Finos Film (Video)

mitsotakis koulis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Θα παρέμβουμε σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας – Ευρωπαϊκό πλέγμα προστασίας γύρω από την Κύπρο

imimarathonios (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Διαγωνιζόμενος έτρεξε με μωρό, άλλος μαζί με τον σκύλο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για 6 μήνες» διαμηνύουν οι Φρουφοί της Επανάστασης - Συμφωνία στο Ιράν για τον νέο ανώτατο ηγέτη, όλες οι εξελίξεις

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 12:01
paxysarkia
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Το καλύτερο φάρμακο η άσκηση – Πώς η κίνηση στους δρόμους συμβάλει στη μείωση της φυσικής δραστηριότητας

androulakis 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: «Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που τις στηρίζει» – «Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές» (Video)

finos film mera tis gynaikas (1)
MEDIA

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το αφιέρωμα της Finos Film (Video)

1 / 3