Greek Basketball League: Με ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, στο Ιβανώφειο ο Παναθηναϊκός

Αφού έλυσαν τις… διαφορές τους στη Euroleague, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, επιστρέφουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για την 20ή αγωνιστική της Greek Basketball League, με αναμετρήσεις την Κυριακή (8/3). Ο αήττητος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 13:00, με στόχο την 19η νίκη του.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» με τον Παντελή Μπούτσκο στη θέση του βασικού προπονητή και τον Αντρέα Τρινκιέρι σε ρόλο συμβούλου (σ.σ. θα επιστρέψει μέσα στην εβδομάδα από την Ιταλία) αναζητά τη 12η νίκη του σε 17 αναμετρήσεις κι ενώ βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ηττηθεί με 88-71 από την ΑΕΚ εντός έδρας για την 19η αγωνιστική. Ο Αντώνης Κόνιαρης θα μπει στη 15άδα των παικτών του ΠΑΟΚ με τα περισσότερα παιχνίδια στην GBL. Ο διεθνής γκαρντ «έπιασε» στα 105 τον Λίνο Χρυσικόπουλο.

Στη Θεσσαλονίκη αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, στις 16:00 απέναντι στον Ηρακλή. Οι «πράσινοι» μετά την… απρόσμενη ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου στο Telekom Center Athens θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μέσα στο Ιβανώφειο. Οι «πράσινοι» μετρούν δύο ήττες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και τρεις συνολικά στο φετινό Πρωτάθλημα.

Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» είχαν περισσότερες από δύο ήττες κανονικής περιόδου ήταν πριν από 11 χρόνια, στην περίοδο 2014-15 όταν ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση του πρωταθλήματος με ρεκόρ 23-3. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 33 βαθμούς σε 18 αγώνες, ενώ ο «Γηραιός» έχει 24 βαθμούς σε 17 αναμετρήσεις.

Τα 250 παιχνίδια στην GBL ετοιμάζεται να συμπληρώσει ο Βασίλης Τολιόπουλος του Παναθηναϊκού. Το πρώτο από αυτά το έκανε στις 26 Οκτωβρίου 2013. Ο Ηρακλής είχε ηττηθεί με 95-70 από τον Ολυμπιακό εντός έδρας για την 19η αγωνιστική.

Διαβάστε επίσης:

Βόλεϊ γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας ο Πανιώνιος

Καραλής σε τροχιά… 6,20 μ.: Πρώτος στη Ρουέν με 6,06 μ. και νέο ρεκόρ μίτινγκ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

