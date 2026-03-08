search
08.03.2026 21:46

Η Τουρκία στέλνει F-16 στα Κατεχόμενα

08.03.2026 21:46
f 16 new

Η Τουρκία θα στείλει αύριο έξι μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτούν την Κύπρο.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας της Τουρκίας, Ασκίν Μεσελί,  ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ψευδοκράτους. 

Μετά την Ελλάδα

Η Ελλάδα ανέπτυξε τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες στη μεγαλόνησο, μετά την επίθεση στη βρετανική βάση.

Η Γαλλία, έχει αναπτύξει τη φρεγάτα Languedoc, καθ’ οδόν βρίσκεται και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Την πρόθεσή της να στείλει τη φρεγάτα Federico Martinego στην Κύπρο έχει δηλώσει η Ιταλία, ενώ η Ισπανία πρόκειται να στείλει την φρεγάτα Cristobal Colon.

Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους κατά των drone. Το αντιτορπιλικό HMS Dragon Type 45 αναμένεται να αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ για την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα.

Θα καθυστερήσει «ο Δράκος» να φτάσει στην Κύπρο

Το Dragon έχει καθυστερήσει επειδή το βρετανικό υπουργείο άμυνας με σκοπό μειώσει το λειτουργικό κόστος επέβαλε ωράριο 9 με 5 στη βάση του Πόρτσμουθ.

Ο υφυπουργός Άμυνας Άλ Καρνς δήλωσε ότι το πλοίο έπρεπε να υποβληθεί σε σειρά τεχνικών εργασιών και να αναδιαμορφωθεί για διαφορετική αποστολή πριν αναχωρήσει για την ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι οι μηχανικοί να ολοκληρώσουν «μια σειρά διαφορετικών εργασιών συντήρησης».

Έντονη κριτική κατά του Κιρ Στράμερ

Με αυτά και με τα άλλα ο Κιρ Στάρμερ δέχεται έντονη κριτική από την μια, γιατί μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή χρειάστηκαν 72 και πλέον ώρες για να πάρει την απόφαση να στείλει στην περιοχή ένα αντιτορπιλικό τύπου 45, όπως είναι το Dragon.

Και από την άλλη, οι επικριτές του λένε ενώ όλοι εκτιμούσαν ότι είναι πολύ πιθανόν να ξεκινήσει πολεμική σύγκρουση δεν είχε προνοήσει πολύ νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό πως το βασιλικό ναυτικό του Ηνωμένου βασιλείου ενώ διαθέτει 6 αντιτορπιλικά τύπου 45, τα τρία είναι παροπλισμένα και συντηρούνται.

Το γιο του Χαμενεΐ φωτογραφίζει Ιρανός αξιωματούχος ως επόμενο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη

«Πολεμοχαρής, θρασύς κι επικίνδυνος» – Μαζική επίθεση στον Χέγκσεθ για όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου για το Ιράν

Ο Τραμπ μετά την κριτική στον Στάρμερ του τηλεφώνησε για στρατιωτική συνεργασία

