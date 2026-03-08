Λάρισα: Σε σκηνές δήλωνε ότι έμενε η οικογένεια των Ρομά που πιάστηκε για απάτη ενός εκατομμυρίου ευρώ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση των μελών της πιο ισχυρής οικογένειας Ρομά που βρέθηκε στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της υπηρεσίας που συχνά αποκαλείται και «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την απάτη με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα των αρχών, τα μέλη της οικογένειας εμφανίζονταν επισήμως ως «σκηνίτες», δηλώνοντας δηλαδή ότι διαμένουν σε πρόχειρες εγκαταστάσεις, την ώρα που η πραγματική εικόνα που αποκαλύφθηκε από τους αστυνομικούς ήταν τελείως διαφορετική.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ένα πλέγμα παρατυπιών και παράνομων πρακτικών γύρω από την οικονομική και περιουσιακή δραστηριότητα της οικογένειας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν περιπτώσεις ρευματοκλοπής, ενώ ακίνητα που συνδέονται με τα πρόσωπα της υπόθεσης φαίνεται πως είναι αυθαίρετα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα στοιχεία που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο θεωρούνται αμφιβόλου προέλευσης, ενώ οικόπεδα που χρησιμοποιούνται από την οικογένεια φαίνεται να είναι καταπατημένα.

Παράλληλα, τα πολυτελή αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τα μέλη της δεν εμφανίζονται στο όνομά τους, γεγονός που δυσχεραίνει την ιχνηλάτηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομική δραστηριότητα που φέρεται να σχετίζεται με την οικογένεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, εταιρείες που εμφανίζονται να αναλαμβάνουν στον θεσσαλικό κάμπο τη διοργάνωση παζαριών και εμποροπανηγύρεων θεωρούνται «μαϊμού», λειτουργώντας ως βιτρίνα για οικονομικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας για την απάτη-μαμούθ με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα, μια υπόθεση που αρχικά εμφανιζόταν ως σειρά μεμονωμένων περιστατικών. Οι καταγγελίες όμως ενώθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά όταν ο φάκελος πέρασε στα χέρια του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ενοποίηση των στοιχείων από διαφορετικές υποθέσεις, καταθέσεις και οικονομικά δεδομένα, καταφέρνοντας να συνδέσουν τα περιστατικά μεταξύ τους και να αποκαλύψουν την ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι υποθέσεις απάτης, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων πιθανότατα θα αυξηθεί, καθώς αρκετοί φέρονται να δίσταζαν να καταγγείλουν όσα συνέβησαν από φόβο ή πίεση.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν ένα συγκεκριμένο σενάριο για να προσεγγίζουν τα θύματά τους. Παρουσιάζονταν ως άτομα που είχαν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, πείθοντας τα υποψήφια θύματα να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά τους.

Στην πραγματικότητα, όμως, τα χρήματα άλλαζαν χέρια χωρίς ποτέ να παραδίδονται οι λίρες, με αποτέλεσμα τα θύματα να χάνουν μεγάλα ποσά.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι η πλήρης διάσταση της υπόθεσης δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ θεωρείται πιθανό να προκύψουν νέες αποκαλύψεις και επιπλέον θύματα, καθώς ανοίγουν σταδιακά οι φάκελοι των επιμέρους υποθέσεων.

