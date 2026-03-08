search
08.03.2026 23:20

Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ανακοινώθηκε ως νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν

08.03.2026 23:20
mojtaba-khamenei

Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν επέλεξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διάδοχο του πατέρα του, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στη θέση του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν ο διάδοχος του Χαμενεΐ δεν έχει την έγκρισή των ΗΠΑ «δεν θα κρατήσει πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα».

Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν, το θρησκευτικό σώμα που όρισε ανώτατο ηγέτη της χώρας τον γιο του Χαμενεΐ, κάλεσε τους Ιρανούς να διατηρήσουν την ενότητά τους και να τον στηρίξουν.

Επίσης, ζήτησαν από τους Ιρανούς, «ιδιαίτερα τις ελίτ και τους διανοουμένους των θρησκευτικών σχολών και των πανεπιστημίων, να δηλώσουν πίστη στην ηγεσία και να διατηρήσουν την ενότητα».

Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γεννήθηκε το 1969 στην ιερή πόλη Μασχάντ και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ.

Εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης το 1987. Υπηρέτησε στις τελευταίες φάσεις του πολέμου Ιράν-Ιράκ, ενώ παράλληλα μαθήτευσε δίπλα σε κορυφαίους κληρικούς στην πόλη Κομ, χτίζοντας ισχυρές γέφυρες με τη θρησκευτική ηγεσία της χώρας.

Παρόλο που για δεκαετίες προτιμούσε να κινείται στο παρασκήνιο, το όνομά του συνδέθηκε το 2005 με την αναπάντεχη εκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Τότε, μεταρρυθμιστές κύκλοι τον είχαν κατηγορήσει για παρασκηνιακές παρεμβάσεις υπέρ του συντηρητικού υποψηφίου, με τον πατέρα του να τον υπερασπίζεται δημόσια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο γιος του «είναι ο ίδιος αφέντης και όχι απλώς γιος ενός αφέντη».

