ΣΥΡIZA για Μέση Ανατολή: «Ο Μητσοτάκης δεν τολμά να καταδικάσει έναν παράνομο πόλεμο»

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε η Κουμουνδούρου την κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού.

«Το Κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη αποκαλύπτει, για ακόμη μία φορά, την υποκρισία και την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική. Την ώρα που η περιοχή φλέγεται και ο κίνδυνος γενικευμένης σύγκρουσης μεγαλώνει, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως δήθεν εγγυητής “σταθερότητας”, ενώ η κυβέρνησή του έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε δεδομένο και άκριτο σύμμαχο στρατιωτικών επιλογών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τροφοδοτούν την αποσταθεροποίηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν τολμά να καταδικάσει έναν παράνομο πόλεμο που αντιβαίνει στη διεθνή νομιμότητα. Πώς να το κάνει άλλωστε όταν ο ίδιος χειροκροτούσε τον Τραμπ για τις επίσης παράνομες ενέργειές του στην αρχή του χρόνου στη Βενεζουέλα», επισημαίνει.

Και καταλήγει: «Η στάση αυτή δεν είναι “υπεύθυνη διπλωματία”. Είναι πολιτική πλήρους ευθυγράμμισης και σιωπηρής νομιμοποίησης της στρατιωτικής κλιμάκωσης και κανονικοποίησης του πολέμου. Ο κ. Μητσοτάκης με την αφωνία του ουσιαστικά αποδέχεται την καταφυγή στο δίκαιο το ισχυρού, την κατάρρευση κάθε κατακτημένου πλαισίου διεθνούς συνεννόησης και νομιμότητας».

