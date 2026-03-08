search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 16:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 15:54

ΣΥΡIZA για Μέση Ανατολή: «Ο Μητσοτάκης δεν τολμά να καταδικάσει έναν παράνομο πόλεμο»

08.03.2026 15:54
SYRIZA_LOGO_FILE

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε η Κουμουνδούρου την κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού.

«Το Κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη αποκαλύπτει, για ακόμη μία φορά, την υποκρισία και την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική. Την ώρα που η περιοχή φλέγεται και ο κίνδυνος γενικευμένης σύγκρουσης μεγαλώνει, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως δήθεν εγγυητής “σταθερότητας”, ενώ η κυβέρνησή του έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε δεδομένο και άκριτο σύμμαχο στρατιωτικών επιλογών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τροφοδοτούν την αποσταθεροποίηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν τολμά να καταδικάσει έναν παράνομο πόλεμο που αντιβαίνει στη διεθνή νομιμότητα. Πώς να το κάνει άλλωστε όταν ο ίδιος χειροκροτούσε τον Τραμπ για τις επίσης παράνομες ενέργειές του στην αρχή του χρόνου στη Βενεζουέλα», επισημαίνει.

Και καταλήγει: «Η στάση αυτή δεν είναι “υπεύθυνη διπλωματία”. Είναι πολιτική πλήρους ευθυγράμμισης και σιωπηρής νομιμοποίησης της στρατιωτικής κλιμάκωσης και κανονικοποίησης του πολέμου. Ο κ. Μητσοτάκης με την αφωνία του ουσιαστικά αποδέχεται την καταφυγή στο δίκαιο το ισχυρού, την κατάρρευση κάθε κατακτημένου πλαισίου διεθνούς συνεννόησης και νομιμότητας».

Διαβάστε επίσης:

Δένδιας: Δεν υφίσταται συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Τσίπρας: Τα μηνύματα σε Μητσοτάκη για Σούδα και η επίθεση για τη «λευκή επιταγή» σε Τραμπ

Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: «Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aragtsi

Αραγτσί: Το Ιράν επιδιώκει οριστικό τερματισμό του πολέμου, όχι εκεχειρία

6884407 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα της Γυναίκας: Μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα – «Πενθούμε τις νεκρές μας, αλλά δεν σωπαίνουμε»

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡIZA για Μέση Ανατολή: «Ο Μητσοτάκης δεν τολμά να καταδικάσει έναν παράνομο πόλεμο»

vandalismos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί «γιόρτασαν» την Ημέρα της Γυναίκας βανδαλίζοντας γλυπτό στο κέντρο της πολης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Απόκοσμες εικόνες στην Τεχεράνη - Αγωνία για την ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 16:08
aragtsi

Αραγτσί: Το Ιράν επιδιώκει οριστικό τερματισμό του πολέμου, όχι εκεχειρία

6884407 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα της Γυναίκας: Μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα – «Πενθούμε τις νεκρές μας, αλλά δεν σωπαίνουμε»

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο

1 / 3