Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο

Το καμικάζι drone που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο την προηγούμενη Κυριακή ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Sunday Times.

Όπως σημειώνεται περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα. Τα ανακτημένα εξαρτήματα του ήδη βρίσκονται στη Βρετανία για περαιτέρω έρευνα.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η αποκάλυψη αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση στο Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τονίζει η εφημερίδα Sunday Times.

Πηγή: philenews

Ο Αντρέι Κέλιν, πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χθες δήλωσε ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η θέση της Μόσχας είναι «υποστηρικτική προς το Ιράν».

Με τη σειρά του ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων τόνισε πως «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν.

«Αυτός είναι ένας άξονας που πρέπει να επισημάνουμε. Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως η επίθεση στην βάση του Ακρωτηρίου ξεκίνησε από το Λίβανο από μια «μια ομάδα που συνδέεται με το Ιράν», όπως είπε. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η Χεζμπολάχ προσθέτουν οι βρετανοί αναλυτές.

ΥΠΕΞ Κύπρου: Από τον Λίβανο απογειώθηκαν τα drone που στοχοποίησαν τις βρετανικές βάσεις

Ο κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, αποκάλυψε ότι τα drone με εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

«Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», δήλωσε ο υπουργός στον Guardian επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά την προέλευση των drone.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από την ευρύτερη κατεύθυνση των βορειοανατολικών περιοχών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί… πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα που υπάρχουν καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», πρόσθεσε.

