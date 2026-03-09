search
09.03.2026 15:38

Ιράν: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (photo)

09.03.2026 15:38
iran_tehran_0903_1920-1080_2_new
credit: AP

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα σε κεντρική πλατεία της ιρανικής πρωτεύουσας για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ενγκελάμπ στην Τεχεράνη κρατώντας ιρανικές σημαίες και πορτρέτα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατείχε προηγουμένως τη θέση αυτή και σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον πατέρα του στη θέση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκάλεσε «απελπισία» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Ο διορισμός του από την Συνέλευση Ειδικών προκάλεσε «απελπισία στους εχθρούς και τους πολεμοχαρείς», σημείωσε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στο X.

Διαβάστε επίσης:

#SendBarron: Το trend που ζητά επιστράτευση του Μπάρον Τραμπ και το ζήτημα του… ύψους του

Στάρμερ: «Οι αποφάσεις για το συμφέρον της Βρετανίας είναι αποφάσεις που λαμβάνει ο πρωθυπουργός της»

Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας

