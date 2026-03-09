Ιράν: Τι σημαίνει η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία της χώρας – Στενεύουν τα περιθώρια για τη διπλωματία  

Οι εξελίξεις στην Τεχεράνη μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις πιθανότητες άμεσης διπλωματικής αποκλιμάκωσης του πολέμου. Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη εκτιμάται ότι ενισχύει τους πιο σκληροπυρηνικούς κύκλους του ιρανικού κατεστημένου και δημιουργεί συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων στο προσεχές διάστημα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ, αναλαμβάνει την ηγεσία της χώρας μετά τον θάνατο του πατέρα του κατά την πρώτη ημέρα των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Η διαδοχή πατέρα από γιο θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη για την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία ιστορικά επιδίωκε να αποφύγει οποιαδήποτε εικόνα κληρονομικής εξουσίας που θα θύμιζε το καθεστώς των Σάχηδων.

Παρά το γεγονός ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ποτέ διεκδικήσει εκλεγμένο δημόσιο αξίωμα, επί χρόνια αποτελούσε μια ιδιαίτερα ισχυρή μορφή στο στενό περιβάλλον του πατέρα του, διατηρώντας στενές σχέσεις με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος του καθεστώτος.

Η νέα αυτή ισορροπία ισχύος φαίνεται να αντικατοπτρίζει και τις απώλειες που υπέστη η ιρανική ηγεσία στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης. Πολλές από τις πιο πραγματιστικές ή μετριοπαθείς προσωπικότητες του καθεστώτος σκοτώθηκαν στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γεγονός που ενίσχυσε την επιρροή των σκληροπυρηνικών κύκλων.

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, οι απώλειες αμάχων –όπως οι νεκροί μαθητές σε σχολείο της Μινάμπ– και οι μεγάλες καταστροφές στην Τεχεράνη από τον βομβαρδισμό δεξαμενών καυσίμων, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιές και σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους για εκατομμύρια κατοίκους, έχουν εντείνει το κλίμα οργής και συσπείρωσης στο εσωτερικό της χώρας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανάληψη της εξουσίας από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως ένδειξη ότι το Ιράν εισέρχεται σε μια περίοδο ακόμη πιο συγκρουσιακής πολιτικής, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα αβέβαιη –τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον– την προοπτική διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

