Μέση Ανατολή: Χτυπήματα σε Ιράν, Λίβανο και χώρες του Κόλπου μετά τον νέο ανώτατο ηγέτη – Ο Τραμπ μιλά για κοινή απόφαση με Νετανιάχου για το τέλος του πολέμου

Σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, με τη σύγκρουση να επεκτείνεται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου. Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας.

Την ίδια ώρα, σφοδρές συγκρούσεις σημειώνονται στον Λίβανο, ενώ η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 118 δολάρια εντείνει την παγκόσμια ανησυχία.

Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν επέλεξε ως νέο ανώτατο ηγέτη τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιο του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ορκίζονται πίστη στον νέο ηγέτη και δεσμεύτηκαν να επιδείξουν «απόλυτη υπακοή και ετοιμότητα για θυσία».

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ανάληψης της ηγεσίας, το Ιράν εξαπέλυσε νέα ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ, με κρατικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι οι «αμυντικοί πύραυλοι ανταποκρίνονται στον τρίτο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σφοδρά πλήγματα στην Τεχεράνη

Αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας μεταξύ άλλων αποθήκες καυσίμων και διυλιστήρια στην Τεχεράνη.

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην ιρανική πρωτεύουσα, η οποία καλύφθηκε από πυκνό μαύρο καπνό.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε νέα πλήγματα σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ νωρίτερα ισχυρίστηκε ότι σκότωσε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις διοικητές της δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Συγκρούσεις στον Λίβανο με ισραηλινές ειδικές δυνάμεις

Παράλληλα, σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινοί καταδρομείς μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στην περιοχή Ναμπί Σέιτ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εντόπισε περίπου 15 ισραηλινά ελικόπτερα να εισέρχονται στον ανατολικό Λίβανο από τη συριακή πλευρά και ότι μαχητές της συγκρούστηκαν με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Αξιωματούχος της οργάνωσης υποστήριξε ότι καταρρίφθηκε ισραηλινό ελικόπτερο στα βουνά ανατολικά της Μπααλμπέκ.

Επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Ο πόλεμος επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε νέα επίθεση με πυραύλους και drones, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχαν εκτοξευθεί επτά πύραυλοι και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο Κατάρ, δημοσιογράφοι ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στη Ντόχα, καθώς το εμιράτο έγινε στόχος ιρανικών πυραύλων και drones.

Στο Μπαχρέιν, ιρανικό drone προκάλεσε τον τραυματισμό 32 αμάχων, μεταξύ των οποίων τέσσερις σοβαρά, ανάμεσά τους και παιδιά.

Νεκροί και τραυματίες

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, από τις ιρανικές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 13 Ισραηλινοί, ενώ 1.929 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί της τελευταίας εβδομάδας έχουν προκαλέσει 394 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 83 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Παράλληλα, ένας έβδομος Αμερικανός στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά του μετά από επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία.

Εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η τιμή του πετρελαίου WTI ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 30%, ενώ το Brent ξεπέρασε επίσης τα 118 δολάρια.

Η εκτίναξη των τιμών συνδέεται με τον φόβο για παρατεταμένη σύγκρουση και με το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής ροής.

Τραμπ: Η απόφαση για το τέλος του πολέμου θα ληφθεί με τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος θα ληφθεί από κοινού με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μιλάμε. Θα λάβω την απόφαση τη σωστή στιγμή», ανέφερε σε συνέντευξή του στους Times of Israel.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου «μικρό τίμημα για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», εκτιμώντας ότι οι τιμές θα πέσουν όταν «καταστραφεί η πυρηνική απειλή του Ιράν».

