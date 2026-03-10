Δέσποινα Μοιραράκη: Ένας άνδρας είχε επιχειρήσει να μου επιτεθεί σεξουαλικά στο Ιράν (Video)

Μια σοκαριστική εμπειρία που είχε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στο Ιράν, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να της επιτεθεί σεξουαλικά, αποκάλυψε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Όπως εξήγησε, το περιστατικό συνέβη ενώ η ίδια εξερευνούσε τα ράφια μίας βιβλιοθήκης, με έναν άνδρα να την πλησιάζει με κακόβουλες προθέσεις. Η γνωστή επιχειρηματίας αντέδρασε αμέσως, βάζοντας τις φωνές, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί κόσμος γύρω της.

«Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί σεξουαλικά. Δεν το κρύβω. Πίσω από τη βιβλιοθήκη. Έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Πηγαίνοντας εκεί, έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους. Κι εγώ, επειδή δεν ήταν κανείς, δεν έκανα κάτι το μεμπτό, κοιτούσα να δω τι βιβλία να πάρω», είπε η Δέσποινα Μοιραράκη στην εκπομπή «Live News».

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο

Η ίδια μοιράστηκε στη συνέχεια και μία ακόμη εμπειρία, κατά την οποία ήρθε σε επαφή με τις αυστηρές κοινωνικές συμβάσεις που ισχύουν στο Ιράν. Όπως περιέγραψε, στο αεροδρόμιο, χαιρέτησε φιλικά ένα ζευγάρι γνωστών της με χειραψία, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση μιας αστυνομικού. Σύμφωνα με όσα της μετέφεραν οι φίλοι της, οι χαιρετισμοί σε δημόσιους χώρους είναι αυστηρά απαγορευμένοι.

«Ο συνεργάτης μου με τη γυναίκα του, με περίμεναν στο αεροδρόμιο. Τι πιο φυσιολογικό, με το που τους είδα, να τους χαιρετήσω. Χαιρέτησα πρώτα διά χειραψίας τη Σακίνα και μετά πήγα να χαιρετήσω τον Άλι. Κι αυτόματα, ούτε καν το κατάλαβα, έρχεται μία γυναίκα αστυνόμος, η οποία ήταν όλη μαυροφορούσα και μου κάνει μία “στοπ”. Μου λέει ο Άλι στα αγγλικά ότι “Δέσποινα πρόσεχε απαγορεύεται ο χαιρετισμός. Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη”».

Η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε, επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Ιράν, περιγράφοντας την καθημερινή καταπίεση που βιώνουν: «Οι γυναίκες ζουν την απόλυτη καταπίεση, ακόμα και μέσα στα σπίτια τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς μίλησαν σε μια γυναίκα που ήρθε να μας προσφέρει τσάι, επειδή δεν ρώτησε για να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της. Αυτό ήταν “μεγάλο σφάλμα”».

Η επιχειρηματίας, τέλος, εξομολογήθηκε πως η προοπτική κάθε νέου ταξιδιού στο Ιράν τής προκαλούσε έντονο άγχος: «Κάθε φορά, πριν φύγω για ταξίδι στο Ιράν, δέκα μέρες πριν έχανα κιλά από το άγχος μου».

Διαβάστε επίσης:

Εριέττα Κούρκουλου: Αγωνία για τα κατοικίδια που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου – Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε

Χίλαρι Νταφ: «Το να μην έχεις σχέση με τους γονείς σου είναι καταστροφικό – Δε μιλάω και με την αδερφή μου»

Ο Hugh Jackman τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Rupert Murdoch – Οι διάσημοι καλεσμένοι και οι… βιντεοσκοπημένες ευχές Τραμπ

