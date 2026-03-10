Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί «ανάφλεξη» στις τιμές των καυσίμων – Πού ξεπέρασαν τα 2 ευρώ 

Ράλι στην τιμή των καυσίμων προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στην επαρχία η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ/λίτρο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών σε κάποιες περιπτώσεις πλέον η τιμή.

Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές

Στην Πάτμο άγγιξε τα 2,119 ευρώ/λίτρο,

Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το 1,919 ευρώ/ λίτρο,

Στην Ιεράπετρα το 1,949 ευρώ/λίτρο,

Στην Κίσσαμο το 1,905 ευρώ/λίτρο,

Στη Σούδα το 1,879 ευρώ/λίτρο,

Στο Ηράκλειο το 1,919 ευρώ το λίτρο,

Στην Κεφαλονιά το 1,929 ευρώ/λίτρο,

Στην Κέρκυρα το 1,894 ευρώ/λίτρο

Στους Παξούς το 1,97 ευρώ/λίτρο.

Προκειμένου να συγκρατηθεί ο αντίκτυπος στις «τσέπες» των καταναλωτών η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το Fuel Pass.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για να αποφευχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Κροατία και Ουγγαρία έχουν ήδη επιβάλει πλαφόν, ενώ η Αυστρία προχώρησε σε άρση του φόρου στα καύσιμα.

Διαβάστε επίσης

Η άνοδος στη τιμή του πετρελαίου σπέρνει πανικό στις κυβερνήσεις: Τα μέτρα που ήδη πήραν σε Ευρώπη και Ασία, τι εξετάζει η Αθήνα

Πλαφόν στα καύσιμα προ των θυρών και fuel pass με ερωτηματικό – Πετρέλαιο από τα 120 στα 85 δολάρια

Καύσιμα με… το δελτίο: Πώς προσπαθούν τα κράτη να συγκρατήσουν τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση στην ιστορία