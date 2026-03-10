search
10.03.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.03.2026 17:25

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί «ανάφλεξη» στις τιμές των καυσίμων – Πού ξεπέρασαν τα 2 ευρώ 

10.03.2026 17:25
Ράλι στην τιμή των καυσίμων προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στην επαρχία η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ/λίτρο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών σε κάποιες περιπτώσεις πλέον η τιμή. 

Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές

  • Στην Πάτμο άγγιξε τα 2,119 ευρώ/λίτρο,
  • Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το 1,919 ευρώ/ λίτρο,
  • Στην Ιεράπετρα το 1,949 ευρώ/λίτρο,
  • Στην Κίσσαμο το 1,905 ευρώ/λίτρο,
  • Στη Σούδα το 1,879 ευρώ/λίτρο,
  • Στο Ηράκλειο το 1,919 ευρώ το λίτρο,
  • Στην Κεφαλονιά το 1,929 ευρώ/λίτρο,
  • Στην Κέρκυρα το 1,894 ευρώ/λίτρο
  • Στους Παξούς το 1,97 ευρώ/λίτρο.

Προκειμένου να συγκρατηθεί ο αντίκτυπος στις «τσέπες» των καταναλωτών η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το Fuel Pass.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για να αποφευχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Κροατία και Ουγγαρία έχουν ήδη επιβάλει πλαφόν, ενώ η Αυστρία προχώρησε σε άρση του φόρου στα καύσιμα

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ λέει ότι δεν επιδιώκει «έναν ατελείωτο πόλεμο», παράθυρο ΗΠΑ για συνομιλίες – Απειλές από Ιράν που χτυπά διυλιστήρια – Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 30 συλλήψεις για κατασκοπεία ανακοίνωσε το υπουργείο Πληροφοριών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση με εμπιστευτικό έγγραφο Βάρρα που κατέθεσε ο Μεϊκόπουλος κατηγορώντας Βορίδη για «ψευδορκία» – «Πρώτη φορά το βλέπω»

ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου – Η λίστα των 20 δισεκατομμυριούχων και οι Έλληνες

