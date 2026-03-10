Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί «ανάφλεξη» στις τιμές των καυσίμων – Πού ξεπέρασαν τα 2 ευρώ 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ράλι στην τιμή των καυσίμων προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Στην επαρχία η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ/λίτρο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών σε κάποιες περιπτώσεις πλέον η τιμή.
Προκειμένου να συγκρατηθεί ο αντίκτυπος στις «τσέπες» των καταναλωτών η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το Fuel Pass.
Οι χώρες της ΕΕ έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για να αποφευχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Κροατία και Ουγγαρία έχουν ήδη επιβάλει πλαφόν, ενώ η Αυστρία προχώρησε σε άρση του φόρου στα καύσιμα.
Διαβάστε επίσης
Η άνοδος στη τιμή του πετρελαίου σπέρνει πανικό στις κυβερνήσεις: Τα μέτρα που ήδη πήραν σε Ευρώπη και Ασία, τι εξετάζει η Αθήνα
Πλαφόν στα καύσιμα προ των θυρών και fuel pass με ερωτηματικό – Πετρέλαιο από τα 120 στα 85 δολάρια
Καύσιμα με… το δελτίο: Πώς προσπαθούν τα κράτη να συγκρατήσουν τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση στην ιστορία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.