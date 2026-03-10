Ιράν: 30 συλλήψεις για κατασκοπεία ανακοίνωσε το υπουργείο Πληροφοριών

30 άτομα ανακοίνωσε ότι συνέλαβε το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου ενός αλλοδαπού, ως υπόπτους για κατασκοπεία, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Το άτομο, του οποίου η εθνικότητα δεν αποκαλύφθηκε, «κατασκόπευε για δύο κράτη του Κόλπου εκ μέρους του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση του που δημοσίευσε το Mizan, το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

Το εν λόγω άτομο συνελήφθη στο βορειοανατολικό Ιράν χωρίς να αναφέρεται η ημερομηνία της σύλληψής του. Κατηγορείται για «μετάδοση πληροφοριών στον εχθρό σχετικά με την τοποθεσία και τις κινήσεις αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων», καθώς και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Το Ιράν ανακοινώνει τακτικά τη σύλληψη ατόμων που παρουσιάζονται ως «κατάσκοποι» που εργάζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τους δύο ορκισμένους εχθρούς του.

Από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι ιρανικές αρχές καλούν τακτικά τον πληθυσμό να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά, ιδίως ατόμων που τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο, που θα μπορούσε να βλάψει την εθνική ασφάλεια.

