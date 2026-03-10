Ιράν: Ανεμπόδιστη διέλευση των Στενών του Ορμούζ για χώρες που θα απελάσουν Ισραηλινούς και Αμερικανούς πρέσβεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν γνωστοποίησαν ότι κράτη από τον αραβικό ή τον ευρωπαϊκό κόσμο που θα προχωρήσουν στην απέλαση των πρεσβευτών του Ισραήλ και των ΗΠΑ θα μπορούν να περνούν ανεμπόδιστα από τα Στενά του Ορμούζ. Η ανακοίνωση μεταδόθηκε τη Δευτέρα, 9/3, από τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση της ιρανικής πλευράς, όποια χώρα υιοθετήσει το συγκεκριμένο μέτρο θα αποκτήσει πλήρη ελευθερία και δικαίωμα διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Την ίδια ώρα, η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ουσιαστικά «παγώσει» τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς «διαδρόμους» του πλανήτη. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η αβεβαιότητα έχει οδηγήσει εκατοντάδες πλοία να παραμένουν αγκυροβολημένα και στις δύο πλευρές της κρίσιμης πλωτής αρτηρίας. Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου και οι ναυτιλιακές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναζητώντας ενδείξεις ότι οι διελεύσεις μπορεί να επανεκκινήσουν.

