10.03.2026 00:34

Ιράν: Ανεμπόδιστη διέλευση των Στενών του Ορμούζ για χώρες που θα απελάσουν Ισραηλινούς και Αμερικανούς πρέσβεις

10.03.2026 00:34
hormuz_1

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν γνωστοποίησαν ότι κράτη από τον αραβικό ή τον ευρωπαϊκό κόσμο που θα προχωρήσουν στην απέλαση των πρεσβευτών του Ισραήλ και των ΗΠΑ θα μπορούν να περνούν ανεμπόδιστα από τα Στενά του Ορμούζ. Η ανακοίνωση μεταδόθηκε τη Δευτέρα, 9/3, από τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση της ιρανικής πλευράς, όποια χώρα υιοθετήσει το συγκεκριμένο μέτρο θα αποκτήσει πλήρη ελευθερία και δικαίωμα διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Την ίδια ώρα, η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ουσιαστικά «παγώσει» τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς «διαδρόμους» του πλανήτη. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η αβεβαιότητα έχει οδηγήσει εκατοντάδες πλοία να παραμένουν αγκυροβολημένα και στις δύο πλευρές της κρίσιμης πλωτής αρτηρίας. Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου και οι ναυτιλιακές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναζητώντας ενδείξεις ότι οι διελεύσεις μπορεί να επανεκκινήσουν.

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

stravelakis_karamitrou
MEDIA

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης - «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

kairos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με άνοιξη μπαίνει και το τελευταίο δεκαήμερο του 2ου θερμότερου χειμώνα!

