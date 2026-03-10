Καίγονται δάση σε Αχαΐα και Κορινθία – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιές σε δάση στην Αχαΐα και την Κορινθία το μεσημέρι της Τρίτης.

Η πρώτη πυρκαγία ξέσπασε σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Παράλληλα δεύτερη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

