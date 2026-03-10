search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026
ΕΛΛΑΔΑ

10.03.2026 14:49

Καίγονται δάση σε Αχαΐα και Κορινθία – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιές σε δάση στην Αχαΐα και την Κορινθία το μεσημέρι της Τρίτης.

Η πρώτη πυρκαγία ξέσπασε σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Παράλληλα δεύτερη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

Βία στον ΕΟΔΥ: Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο πλευρό της γραμματέως του ΔΣ… κρατώντας τις αποστάσεις

Ταξί: Στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο μεταξύ 15 και 18 Μαρτίου 

Iran (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος ή ασύμμετρος πόλεμος; Πώς το Ιράν επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του σε έναν πόλεμο που … είναι δεδομένο ότι θα χάσει 

ADVERTORIAL

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

tramp 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε την αρχή ούτε τον τελικό στόχο του πολέμου στο Ιράν

iran-78345
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής – «Κόλαση» προαναγγέλλουν οι ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

koutsoumpas_1003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Προκαταρκτική για Βορίδη-Αυγενάκη αλλά και Μητσοτάκη – Να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών»

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

androulakis nikolopoulos dora olga
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης βλέπει τα γκάλοπ και του ανοίγει η όρεξη, το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται με Πασόκους και η αγωνία της Κεφαλογιάννη   

