Καίγονται δάση σε Αχαΐα και Κορινθία – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιές σε δάση στην Αχαΐα και την Κορινθία το μεσημέρι της Τρίτης.
Η πρώτη πυρκαγία ξέσπασε σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Παράλληλα δεύτερη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Διαβάστε επίσης:
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις
Βία στον ΕΟΔΥ: Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο πλευρό της γραμματέως του ΔΣ… κρατώντας τις αποστάσεις
Ταξί: Στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο μεταξύ 15 και 18 Μαρτίου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.