Πάρος: Γάτα έμεινε εγκλωβισμένη σε φοίνικα για 10 μέρες, το viral video της διάσωσης

Happy end είχε η περιπέτεια μιας γάτας στην Πάρο που τελικά διασώθηκε χάρη στην αυτοθυσία ενός μετανάστη, μετά από 10 μέρες που ήταν παγιδευμένη πάνω σε φοίνικα ύψους 9 μέτρων, στην Χρυσή Ακτή.

Η γάτα εντοπίστηκε από κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να την απεγκλωβίσουν. Η Πυροσβεστική Πάρου και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Πάρου, προσπάθησαν να διασώσουν το άτυχο ζώο, αλλά δεν υπήρχε πρόσβαση σε όχημα στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο Niaz από το Αφγανιστάν ρισκάροντας τη ζωή του σκαρφάλωσε στον φοίνικα χωρίς δεύτερη σκέψη, απεγκλώβισε τη γάτα, την έβαλε σε μια σακούλα και την κατέβασε στο έδαφος με ασφάλεια.

Παρά τις 10 μέρες ταλαιπωρίας, η γάτα ήταν σε καλή κατάσταση, έφαγε, ήπιε νερό και εξετάστηκε από κτηνίατρο.

Δείτε το βίντεο της διάσωσης:

