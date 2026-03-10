search
ΚΟΣΜΟΣ

Τραυματίες στην Ουκρανία εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Χάρκοβο και Ντνίπρο

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χθες Δευτέρα μια πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιχόρ Τέρεχοφ. Μεταξύ των τραυματιών είναι κι ένα μικρό παιδί, διευκρίνισε.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Νοτιότερα, στην πόλη Ντνίπρο, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων, όπως ενημέρωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ.

Ο Ολεξάντρ Χαντζά κοινοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και ερείπια στους δρόμους.

mitsotakis_1202_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιατί εισηγούνται στον Μητσοτάκη πρόωρες εκλογές και γιατί ο ίδιος αρνείται

dancing_song_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί θυμόμαστε στίχους από τραγούδια των παιδικών μας χρόνων και όχι γιατί μπήκαμε στο δωμάτιο;

VIOLANTA_EKRIXI
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία στο εργοστάσιο από την πολεοδομία Τρικάλων – Οι σοβαρές παρατυπίες και τα πρόστιμα

mimi-denisi-new
LIFESTYLE

Μιμή Ντενίση: «Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με θυμούνται όταν φύγω από τη ζωή, μόνο να είναι περήφανη η κόρη μου» (Video)

indonesia new
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Επτά νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης σε πελώρια χωματερή απορριμμάτων

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

wall-street-1212
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη ανατροπή στη Wall Street μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Βουτιά στο πετρέλαιο άνοδος στο χρηματιστήριο

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

1 / 3