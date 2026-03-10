Τριμερής στην Κύπρο: Ο Μακρόν δίνει βάρος στη ναυσιπλοΐα, ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί, ο Μητσοτάκης θέλει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Συμφώνησαν διαφοροποιούμενοι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν στην τριμερή συνάντηση κορυφής που πραγματοποίησαν χθες στην Πάφο, την ώρα που όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην Κύπρο, προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα αμυντικής θωράκισης του νησιού, μπροστά σε έναν διαρκώς κλιμακούμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα σημεία συμφωνίας των τριών ηγετών – η συνάντηση των οποίων μόνο συμβολικό χαρακτήρα δεν είχε – είναι σημαντικά:

· Πρώτον, η υπεράσπιση των συνόρων της ΕΕ δεν πρέπει να μένει μόνο στα λόγια, αλλά να συνοδεύεται και με έργα – ο Μακρόν έστειλε το Charles de Gaulle, o Μητσοτάκης τον Κίμωνα, Ισπανία και Ιταλία από μια φρεγάτα και η Βρετανία στέλνει πλοία και ελικόπτερα.

· Δεύτερον, η «φωτιά» που έχει ανάψει στον Περσικό Κόλπο δεν πρέπει να επεκταθεί. Και οι τρεις ηγέτες τόνισαν ότι ο Λίβανος πρέπει να μείνει εκτός σύρραξης, με τον Μακρόν να αναφέρεται και στο Ισραήλ (και όχι μόνο στη Χεζμπολάχ), ζητώντας αυτοσυγκράτηση.

· Τρίτον, η ΕΕ οφείλει να αποκτήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία και να εμπλακεί πιο ενεργά στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, ως δύναμη σταθεροποίησης και ειρήνευσης, απέναντι στις όλο και πιο απρόβλεπτες ΗΠΑ.

Από εκεί και πέρα, ο κάθε ηγέτης φάνηκε να θέτει και τις προτεραιότητές του, όχι μόνο για τη σύρραξη που σοβεί εδώ και δέκα μέρες, αλλά και ευρύτερα:

· Για παράδειγμα, ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε υπέρμαχος – με αφορμή και τις επιθέσεις με drones στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο – της ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 της συνθήκης της ΕΕ, της Ρήτρας Αμοιβαίας Συνδρομής, η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης κατά κράτους-μέλους της Ένωσης, τα υπόλοιπα οφείλουν να παράσχουν βοήθεια και συνδρομή. «Αν όχι τώρα, πότε; Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μία τέτοια κρίση, πως θα αντιμετωπίσουμε απειλές στο μέλλον; Τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαρίσουμε ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη», υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος, άλλωστε, εδώ και καιρό προωθεί την ιδέα της κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής.

· Από την πλευρά του, ο Ε. Μακρόν κατέστησε απολύτως σαφές ότι στην παρούσα φάση στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Ελιζέ βρίσκεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, κάτι απολύτως αντιληπτό, αν κάποιος σκεφθεί ότι το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές και οικονομίες. Μάλιστα, ο Μακρόν αναφέρθηκε στην επιχείρηση «ASPIDES» που εξελίσσεται στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία των πλοίων από τους Χούθι και έκανε λόγο για ένα παρόμοιο σχέδιο και για το Ορμούζ. Ούτως ή άλλως, το Παρίσι θέλει διαρκώς να αποδεικνύει ότι αποτελεί μια χώρα που μπορεί να κάνει προβολή ισχύος – εξ ου και η αποστολή του αεροπλανοφόρου της στην Ανατολική Μεσόγειο.

· Όσον αφορά στο τρίτο μέλος της συνάντησης, ο Ν. Χριστοδουλίδης, και ως προεδρεύων της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, εμφανίστηκε πιο, ας πούμε, θεσμικός, εστιάζοντας τόσο στην ανάγκη της Ένωσης να ανακτήσει την γεωπολιτική πρωτοβουλία («Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει στην πράξη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Συμβάλουν στη σταθερότητα και την ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου, στέλνοντας ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης και το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα»), όσο και στην κρισιμότητα της ενασχόλησής της με τη Μέση Ανατολή («η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά, στρατηγικά και συνεκτικά, με την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης 360 μοιρών, που να αποσκοπεί σε ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας»).

Όπως και να’χει, πάντως, η χθεσινή εικόνα των τριών ηγετών να εμφανίζονται ενωμένοι και με κοινούς στόχους έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (και οι τρεις ξεκαθάρισαν ότι δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στο Ιράν), αλλά και στην λοιπή ΕΕ, η οποία, για άλλη μια φορά εμφανίζεται να μην μπορεί να παρουσιάσει μια ενιαία γραμμή για μια κρίση που απειλή το σύνολο του πλανήτη με μεγάλη αστάθεια. Το αν θα εισακουστούν, βέβαια, είναι μια άλλη ιστορία…

Διαβάστε επίσης:

Μακρόν από τη Σούδα: Η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη – Είμαστε εδώ, στο πλευρό σας

Δένδιας: Καθαρό μήνυμα η παρουσία του Μακρόν σε Ελλάδα και Κύπρο – Θα ανανεώσουμε τη στρατηγική μας σχέση

Κουτσούμπας: Να κλείσουν εδώ και τώρα οι βάσεις – Καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση – Nα μπει πλαφόν στις τιμές