ΕΕ: Ο πληθωρισμός μπορεί να ξεπεράσει το 3% αν παραμείνουν υψηλές οι τιμές ενέργειας λόγω Μέσης Ανατολής

Το ενδεχόμενο ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει το 3% φέτος εξετάζουν οι ευρωπαϊκές αρχές, σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να υπερβεί το 3% μέσα στο 2026, εάν η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή οδηγήσει στη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου παραμείνουν αυξημένες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, οι εκτιμήσεις αυτές περιλαμβάνονται σε σενάρια που εξετάζονται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σχετικά με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής αβεβαιότητας.

Πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης

Στο ίδιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026 ενδέχεται να διαμορφωθεί έως και κατά 40 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την πρόβλεψη για αύξηση 1,4%.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, παρουσίασε τις εκτιμήσεις αυτές σε υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Το δημοσίευμα επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές σχετικά με τις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενημέρωσης.

