11.03.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

11.03.2026

Η ακρίβεια “πολιορκεί” τα ελληνικά νοικοκυριά

11.03.2026 08:40
Eurokinissi

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με τα νοικοκυριά να έρχονται αντιμέτωπα με μια ολοένα και πιο ασφυκτική πραγματικότητα. Παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση, τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός επιμένει, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα που εξανεμίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Τα Στοιχεία του Φεβρουαρίου και το “Καλάθι” της Ακρίβειας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα σημείωσε άνοδο τον Φεβρουάριο, φτάνοντας στο 2,7% από 2,5% τον Ιανουάριο. Ωστόσο, ο γενικός δείκτης δεν αποτυπώνει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό, αγγίζοντας το 5,2%.

Συγκεκριμένα, οι αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής προκαλούν ίλιγγο:

  • Μοσχάρι: +25%
  • Καφές: +15%
  • Ενοίκια: +8,2% (μια αύξηση που επιβαρύνει δυσανάλογα τους νέους και τα ευάλωτα στρώματα)
  • Μεταφορές & Ένδυση: Καταγράφεται διψήφια άνοδος σε αεροπορικά εισιτήρια και είδη ένδυσης-υπόδησης.

Το Κόστος της Ενέργειας και των Μετακινήσεων

Η ενέργεια παραμένει ο “μεγάλος ασθενής”. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κινείται σταθερά πάνω από το 1,87 ευρώ το λίτρο. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δραματική στην περιφέρεια και στα νησιά, όπου η τιμή έχει ήδη “σπάσει” το φράγμα των 2 ευρώ, αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος μεταφοράς αγαθών και την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.

Οι Γεωπολιτικές Προκλήσεις

Το κλίμα αβεβαιότητας εντείνεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η συνεχιζόμενη κρίση στην περιοχή απειλεί να προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κάτι που θα μεταφραστεί άμεσα σε νέα πληθωριστική πίεση τους επόμενους μήνες. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει σταθεροποίηση, το κόστος παραγωγής και μεταφοράς θα οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο αυξήσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Αναμονή για Κυβερνητικές Παρεμβάσεις

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται υπό πίεση για την εξεύρεση λύσεων. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης, με στόχο την ανακούφιση των πιο αδύναμων οικονομικά ομάδων. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στον έλεγχο των τιμών σε βασικά προϊόντα και στην πιθανή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω στοχευμένων επιδομάτων.

Η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική. Η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική, καθώς η αντοχή των νοικοκυριών δοκιμάζεται καθημερινά σε ένα περιβάλλον έντονης αστάθειας.

