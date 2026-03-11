search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026
Χωρίς κατηγορία

Θανάσης Παπαδής

11.03.2026

Οι τράπεζες κυριαρχούν στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2024 με ποσοστό 40,7% στην ελληνική αγορά

11.03.2026 08:06
Οι τράπεζες διατηρούν την πρωτιά στην παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά για το 2024, συγκεντρώνοντας ποσοστό 40,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία νέας έρευνας της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Στη δεύτερη θέση μεταξύ των καναλιών διαμεσολάβησης βρίσκονται τα δίκτυα και οι πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με μερίδιο 28,3%, ενώ ακολουθούν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας με ποσοστό 20,5%.

Με βάση την έρευνα, η συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν ανήλθε το 2024 στα 3,2 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 2,5 δισ. ευρώ αφορούν ατομικές ασφαλίσεις και τα 702 εκατ. ευρώ ομαδικές ασφαλίσεις.

Στις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων προέρχεται από τη συνεργασία με τις τράπεζες, οι οποίες συγκεντρώνουν ποσοστό 48,9%. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα δίκτυα και οι πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με 33,2%, ενώ ακολουθούν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας με 15,6%.

Οι άμεσες πωλήσεις στις ατομικές ασφαλίσεις παραμένουν περιορισμένες. Οι πωλήσεις μέσω call center ή direct mail αντιστοιχούν στο 1,6%, οι πωλήσεις μέσω εταιρικών γραφείων ή ασφαλιστικών υπαλλήλων στο 0,3%, ενώ οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου παραμένουν οριακές, στο 0,001%.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η εικόνα διαφοροποιείται. Τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής με ποσοστό 38%. Ακολουθούν οι άμεσες πωλήσεις με συνολικό ποσοστό 31,2%, εκ των οποίων το 6,7% αφορά πωλήσεις μέσω call center ή direct mail και το 24,5% πωλήσεις μέσω εταιρικών γραφείων και ασφαλιστικών υπαλλήλων.

Όσον αφορά τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα διαμορφώθηκε το 2024 στα 2,02 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία αυτή κυριαρχούν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας με ποσοστό 56,7%, ενώ ακολουθούν οι απευθείας πωλήσεις με 12,4% και τα δίκτυα και οι πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με 11,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στον συγκεκριμένο κλάδο ανήλθε το 2024 στα 1,2 δισ. ευρώ. Τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 66,2%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα δίκτυα και οι πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με 14,3%. Ακολουθούν οι απευθείας πωλήσεις με ποσοστό 13,9%.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι, παρά την ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών, οι τράπεζες και τα παραδοσιακά δίκτυα διαμεσολάβησης εξακολουθούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά.

