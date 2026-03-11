search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 12:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 11:55

Καταγγελία σοκ για περιστατικό ενδοσχολικής βίας στη Ρόδο: Υποχρέωσαν 7χρονο να πιει νερό από καζανάκι

11.03.2026 11:55
SXOLEIO-TOUALETA
αρχείου shutterstock

Σοκάρει η καταγγελία γονέων για ακόμη ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε βάρος μαθητή δημοτικού σε σχολείο της Ρόδου.

Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν οι γονείς μαθητή της δευτέρας δημοτικού και όπως μεταδίδει το rodiaki.gr, ένας ανήλικος την ώρα του διαλείμματος γέμισε ένα μπουκάλι με νερό από καζανάκι τουαλέτας και, από κοινού με άλλον ανήλικο, υποχρέωσαν τον μαθητή της δευτέρας δημοτικού να πιει από το μπουκάλι.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι γονείς, το περιστατικό συνέβη στις 26 Φεβρουαρίου εντός δημοτικού σχολείου του νησιού της Ρόδου.

Οι γονείς απέστειλαν επιστολή, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι γονείς, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο αναπληρωτής περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς, το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έξαρση περιστατικών βίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός των σχολικών συγκροτημάτων.

Ο ίδιος τόνισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

Αρτέμιδα: Ληστεία με πιστόλι και μαχαίρι σε μίνι μάρκετ, διέφυγαν οι δράστες

«Ντουέτο» ληστών άρπαζε τσάντες από αυτοκίνητα – Βίντεο ντοκουμέντο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Dimitris Stamatis_Dreams of Nereids (2)_Reunite
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Dimitris Stamatis: Νηρηίδων Όνειρα στην Image+Tech Expo & Photovision 2026

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

akylas-videoclip
MEDIA

Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το videoclip του τραγουδιού «Ferto» του Akylas

SXOLEIO-TOUALETA
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία σοκ για περιστατικό ενδοσχολικής βίας στη Ρόδο: Υποχρέωσαν 7χρονο να πιει νερό από καζανάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 12:17
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Dimitris Stamatis_Dreams of Nereids (2)_Reunite
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Dimitris Stamatis: Νηρηίδων Όνειρα στην Image+Tech Expo & Photovision 2026

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

1 / 3