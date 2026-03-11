Καταγγελία σοκ για περιστατικό ενδοσχολικής βίας στη Ρόδο: Υποχρέωσαν 7χρονο να πιει νερό από καζανάκι

Σοκάρει η καταγγελία γονέων για ακόμη ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε βάρος μαθητή δημοτικού σε σχολείο της Ρόδου.

Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν οι γονείς μαθητή της δευτέρας δημοτικού και όπως μεταδίδει το rodiaki.gr, ένας ανήλικος την ώρα του διαλείμματος γέμισε ένα μπουκάλι με νερό από καζανάκι τουαλέτας και, από κοινού με άλλον ανήλικο, υποχρέωσαν τον μαθητή της δευτέρας δημοτικού να πιει από το μπουκάλι.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι γονείς, το περιστατικό συνέβη στις 26 Φεβρουαρίου εντός δημοτικού σχολείου του νησιού της Ρόδου.

Οι γονείς απέστειλαν επιστολή, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι γονείς, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο αναπληρωτής περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς, το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έξαρση περιστατικών βίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός των σχολικών συγκροτημάτων.

Ο ίδιος τόνισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».

