Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

Επανέρχονται οι ανησυχίες για την υγεία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 79χρονος απαθανατίστηκε με εμφανώς πρησμένους αστραγάλους να περπατά χθες στο γρασίδι στο Λευκό Οίκο.

New photo reveals Trump's ankle is once again swollen. pic.twitter.com/geKU0xxfJC — FactPost (@factpostnews) March 10, 2026

Οι πρησμένοι αστράγαλοι του είχαν τραβήξει την προσοχή των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

President Donald Trump’s cankles were on full display on Tuesday as he greeted a major European ally. https://t.co/wN05ejXtEV — The Daily Beast (@thedailybeast) March 3, 2026

Πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια

Τον περασμένο Ιούλιο ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Οι πρησμένοι αστράγαλοι είναι ένα σύνηθες σύμπτωμα της πάθησης.

Ο ίδιος μιλώντας στη The Wall Street Journal είχε παραδεχτεί ότι για λίγο δοκίμασε κάλτσες συμπίεσης, αλλά σταμάτησε να τις φοράει γιατί «δεν του άρεσαν».

Την περασμένη εβδομάδα είχαν κυκλοφορήσει και κάποιες φωτογραφίες του στις οποίες φαινόταν ένα μεγάλο εξάνθημα στον λαιμό του.

Ο προσωπικός του γιατρός είχε υποστηρίξει ότι το εξάνθημα προκλήθηκε από κοινή κρέμα, που χρησιμοποιήθηκε στο πλάισιο «προληπτικής θεραπείας του δέρματος».

