search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 15:51

Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

11.03.2026 15:51
Donald-Trump (1)

Επανέρχονται οι ανησυχίες για την υγεία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Ο 79χρονος απαθανατίστηκε με εμφανώς πρησμένους αστραγάλους να περπατά χθες στο γρασίδι στο Λευκό Οίκο.

Οι πρησμένοι αστράγαλοι του είχαν τραβήξει την προσοχή των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια

Τον περασμένο Ιούλιο ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Οι πρησμένοι αστράγαλοι είναι ένα σύνηθες σύμπτωμα της πάθησης. 

Ο ίδιος μιλώντας στη The Wall Street Journal είχε παραδεχτεί ότι για λίγο δοκίμασε κάλτσες συμπίεσης, αλλά σταμάτησε να τις φοράει γιατί «δεν του άρεσαν».

Την περασμένη εβδομάδα είχαν κυκλοφορήσει και κάποιες φωτογραφίες του στις οποίες φαινόταν ένα μεγάλο εξάνθημα στον λαιμό του.

Ο προσωπικός του γιατρός είχε υποστηρίξει ότι το εξάνθημα προκλήθηκε από κοινή κρέμα, που χρησιμοποιήθηκε στο πλάισιο «προληπτικής θεραπείας του δέρματος».

Διαβάστε επίσης

Λαοθάλασσα στις κηδείες των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη (Photos/Video)

Ελληνόκτητο το ένα πλοίο που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Donald-Trump (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

hormuz-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εξάγει τώρα περισσότερο πετρέλαιο- Ο έλεγχος του Ορμούζ, η Κίνα που δεν χάνει βαρέλι και ο τρόμος στους υπόλοιπους

diki xrysis avgis- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

texerani khdeies froyron – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαοθάλασσα στις κηδείες των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη (Photos/Video)

mairi-maragoudaki-3
ADVERTORIAL

“Η γυναίκα του δάσους” – Μια συγκλονιστική παράσταση στο Calderone Art Space από το Σάββατο 21/3 στις 19:00

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:55
Donald-Trump (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

hormuz-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εξάγει τώρα περισσότερο πετρέλαιο- Ο έλεγχος του Ορμούζ, η Κίνα που δεν χάνει βαρέλι και ο τρόμος στους υπόλοιπους

diki xrysis avgis- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

1 / 3