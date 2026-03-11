Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

Στην κορυφή των ελληνικών ονομάτων που φιγουράρουν στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes για το 2026 βρίσκεται μια γυναίκα που παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ελληνικό κοινό, παρότι θεωρείται η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο. Η Βίκυ Σάφρα, μαζί με τα τέσσερα παιδιά της, καταλαμβάνει την 94η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με περιουσία που εκτιμάται στα 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια, προερχόμενη από έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους διεθνώς.

Παρά τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα, η ζωή της χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα και χαμηλό προφίλ. Η ίδια σπάνια μιλά δημόσια και αποφεύγει τη δημοσιότητα, κάτι που εξηγεί γιατί το όνομά της δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα. Ωστόσο, στον διεθνή χρηματοπιστωτικό χώρο η παρουσία της συνδέεται με μια από τις ισχυρότερες οικονομικές δυναστείες του πλανήτη.

Η Βίκυ Σάφρα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με το πατρικό επώνυμο Σαρφάτη. Η οικογένειά της, εβραϊκής καταγωγής, αποφάσισε να μεταναστεύσει στη Βραζιλία τη δεκαετία του 1950, σε μια περίοδο που πολλοί Έλληνες εγκατέλειπαν τη χώρα αναζητώντας νέες προοπτικές σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. Έτσι, η ίδια μεγάλωσε μακριά από την Ελλάδα, στο Σάο Πάολο, μια από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις της Λατινικής Αμερικής.

Ο γάμος με τον Τζόζεφ Σάφρα

Εκεί έμελλε να γνωρίσει τον άνθρωπο που θα καθόριζε την πορεία της ζωής της. Ο Τζόζεφ Σάφρα προερχόταν από οικογένεια τραπεζιτών με βαθιές ρίζες στη Μέση Ανατολή. Οι δύο οικογένειες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και η γνωριμία των παιδιών τους εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό δεσμό. Το 1969, όταν η Βίκυ ήταν μόλις 17 ετών, παντρεύτηκαν, ξεκινώντας μια κοινή διαδρομή που θα κρατούσε περισσότερα από πενήντα χρόνια.

Από τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, η ζωή της συνδέθηκε με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού κολοσσού. Ο Τζόζεφ Σάφρα εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους τραπεζίτες της εποχής του, επεκτείνοντας δραστικά τις δραστηριότητες της οικογένειας. Η τραπεζική ιστορία των Σάφρα ξεκινά ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν πρόγονοι της οικογένειας δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο και στη χρηματοδότηση εμπορικών αποστολών στη Μέση Ανατολή. Από το Χαλέπι και την Αλεξάνδρεια μέχρι τη Βηρυτό και τελικά τη Βραζιλία, η οικογένεια ακολούθησε τις εμπορικές διαδρομές της εποχής, προσαρμοζόμενη στις οικονομικές αλλαγές.

Το μεγάλο άλμα

Το μεγάλο άλμα ήρθε όταν η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Βραζιλία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι βάσεις για έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο που σταδιακά επεκτάθηκε σε πολλές χώρες. Ο Τζόζεφ Σάφρα, συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειας, μετέτρεψε την Banco Safra σε έναν από τους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Λατινικής Αμερικής, ενώ ταυτόχρονα επένδυσε σε διεθνείς αγορές.

Σήμερα ο όμιλος Safra διαθέτει παρουσία σε πολλές χώρες και διαχειρίζεται τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ των σημαντικότερων εταιρειών του ομίλου είναι η Banco Safra στη Βραζιλία, η Safra National Bank στη Νέα Υόρκη και η J. Safra Sarasin στην Ελβετία, μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της χώρας με δραστηριότητες σε Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή.

Πέρα από τον τραπεζικό τομέα, ο όμιλος έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα και επιχειρήσεις. Στα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας περιλαμβάνονται εμβληματικά κτίρια σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, όπως ο γνωστός ουρανοξύστης Gherkin στο Λονδίνο και το κτίριο της Madison Avenue στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, η οικογένεια διατηρεί συμμετοχές σε διεθνείς εταιρείες και δραστηριοποιείται σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο και η βιομηχανία.

Η Βίκυ Σάφρα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της αυτοκρατορίας μετά τον θάνατο του συζύγου της τον Δεκέμβριο του 2020, όταν εκείνος άφησε πίσω του μια περιουσία που είχε χτιστεί σε διάστημα σχεδόν δύο αιώνων και μέσα από τρεις γενιές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ίδια, μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους –τον Τζέικομπ, την Εσθήρ, τον Αλμπέρτο και τον Ντέιβιντ– ανέλαβε τη διαχείριση και τη συνέχεια της οικογενειακής κληρονομιάς.

Στην πράξη, οι δύο γιοι της, Τζέικομπ και Ντέιβιντ, έχουν ενεργό ρόλο στη διοίκηση του ομίλου, ενώ η ίδια παραμένει το πρόσωπο που διασφαλίζει τη συνοχή της οικογένειας και τη στρατηγική κατεύθυνση της αυτοκρατορίας. Τα τελευταία χρόνια η περιουσία της οικογένειας αυξάνεται σταθερά, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στις πλουσιότερες γυναίκες του πλανήτη.

Η πορεία αυτή δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Τα προηγούμενα χρόνια προέκυψαν σοβαρές οικογενειακές διαφωνίες σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας, οι οποίες έφτασαν μέχρι τις δικαστικές αίθουσες. Ωστόσο, παρά τις συγκρούσεις, ο όμιλος συνέχισε να λειτουργεί χωρίς να επηρεαστεί ουσιαστικά η επιχειρηματική του δυναμική.

Παρά τον τεράστιο πλούτο και τις διεθνείς δραστηριότητες, η Βίκυ Σάφρα έχει επιλέξει έναν τρόπο ζωής μακριά από τη δημοσιότητα. Ένας από τους λόγους είναι η ασφάλεια, καθώς η οικογένεια για δεκαετίες ζούσε στη Βραζιλία, μια χώρα όπου οι ισχυροί επιχειρηματίες συχνά αποφεύγουν τη δημόσια έκθεση.

Τα τελευταία χρόνια η ίδια περνά τον περισσότερο χρόνο της στην Ελβετία, στην περιοχή του Crans-Montana, έναν προορισμό που προτιμούν πολλοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Παράλληλα διατηρεί κατοικίες και στη Βραζιλία, ανάμεσά τους και την περίφημη έπαυλη της οικογένειας στο Σάο Πάολο. Το Mansão Safra, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά σπίτια της χώρας, με περισσότερα από 100 δωμάτια και κήπους που θυμίζουν ευρωπαϊκά ανάκτορα.

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, σημαντικό κομμάτι της δράσης της αφορά τη φιλανθρωπία. Η Βίκυ Σάφρα έχει δημιουργήσει μαζί με την οικογένειά της ιδρύματα που στηρίζουν προγράμματα στην υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, η οικογένεια χρηματοδοτεί μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία στη Βραζιλία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές δωρεές σε μουσεία και οργανισμούς.

Παρότι η ζωή της εξελίχθηκε κυρίως εκτός Ελλάδας, η ίδια δεν έχει αποκοπεί από τις ρίζες της. Διατηρεί την ελληνική υπηκοότητα, μιλά τη γλώσσα και επισκέπτεται τη χώρα, ενώ συχνά δηλώνει υπερήφανη για την καταγωγή της.

Σήμερα, περισσότερα από εξήντα χρόνια μετά τη μετανάστευση της οικογένειάς της από τη Θεσσαλονίκη στη Βραζιλία, η Βίκυ Σάφρα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων ελληνικής καταγωγής. Μια γυναίκα που προτιμά να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά βρίσκεται στο επίκεντρο μιας οικονομικής αυτοκρατορίας που εκτείνεται σε τέσσερις ηπείρους και συνεχίζει να επηρεάζει το διεθνές τραπεζικό σύστημα.

