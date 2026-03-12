Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων – Υπερκέρδη ολιγοπωλίων απέναντι σε μισθούς του 2009

Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μια εικόνα βαθιάς ανισορροπίας. Ενώ τα κυβερνητικά στελέχη αναφέρονται σε δημοσιονομική σταθερότητα, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 αποκαλύπτουν ότι ο πλούτος που παράγεται στη χώρα «λιμνάζει» σε συγκεκριμένα ολιγοπώλια, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των μισθωτών και των συνταξιούχων διολισθαίνει σε επίπεδα προ εικοσαετίας.

Το Τραπεζικό Παράδοξο: Κέρδη από το «Πουθενά»

Οι ελληνικές τράπεζες ολοκλήρωσαν τη χρήση του 2025 και το ξεκίνημα του 2026 με κέρδη-μαμούθ, τα οποία ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ. Η πηγή αυτών των κερδών δεν είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, αλλά η τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων (που παραμένουν κοντά στο 0,2%) και στα επιτόκια χορηγήσεων (που ξεπερνούν το 6%).

Παράλληλα, οι υπέρογκες προμήθειες σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή έχουν μετατρέψει τις τράπεζες σε «συνέταιρο» κάθε νοικοκυριού, αφαιρώντας πολύτιμο διαθέσιμο εισόδημα. Το χρήμα, αντί να κυκλοφορεί στην αγορά για την τόνωση της κατανάλωσης, συσσωρεύεται στους ισολογισμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ενεργειακό Ολιγοπώλιο και «Ενδημική» Ακρίβεια

Στον τομέα της ενέργειας, το σκηνικό είναι παρόμοιο. Παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, οι τιμές λιανικής στην Ελλάδα παραμένουν πεισματικά υψηλές. Με τον πληθωρισμό του Φεβρουαρίου 2026 στο 2,7% και το ρεύμα να σημειώνει αυξήσεις άνω του 8%, είναι σαφές ότι τα εγχώρια ολιγοπώλια διατηρούν υψηλά περιθώρια κέρδους, μετακυλίοντας κάθε κόστος στον καταναλωτή. Τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως το πλαφόν στο κέρδος, αποδεικνύονται ανεπαρκή, καθώς δεν αγγίζουν τη δομή της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η Σύγκριση που Πονάει: 2009 – 2026

Η κοινωνική πραγματικότητα αποτυπώνεται στους αριθμούς:

Μέσος Μισθός: Το 2009 ανερχόταν στα 1.442 ευρώ. Σήμερα, το 2026, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης παλεύει να σταθεροποιηθεί στα 1.470 ευρώ, έχοντας χάσει πάνω από το 30% της πραγματικής του αξίας λόγω του σωρευτικού πληθωρισμού.

Το 2009 ανερχόταν στα 1.442 ευρώ. Σήμερα, το 2026, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης παλεύει να σταθεροποιηθεί στα 1.470 ευρώ, έχοντας χάσει πάνω από το 30% της πραγματικής του αξίας λόγω του σωρευτικού πληθωρισμού. Συντάξεις: Οι αυξήσεις του 2,5% εξανεμίζονται από τον «πληθωρισμό της κουζίνας» (5,2% στα τρόφιμα), ενώ οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν καθηλωμένες για τέταρτη χρονιά.

Η Ελλάδα δεν υποφέρει από μια «εισαγόμενη» κρίση, αλλά από μια εσωτερική αναδιανομή πλούτου προς τα πάνω. Όσο το κόστος στέγασης (ενοίκια στο +8,2%) και η ενέργεια απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, η ελληνική κοινωνία θα παραμένει εγκλωβισμένη σε μια οικονομική στασιμότητα, την ώρα που οι ισχυροί του συστήματος θα καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας.

