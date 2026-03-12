Η πρεσβεία της Ελλάδας στη Τεχεράνη μεταφέρεται στο Μπακού για λόγους ασφαλείας

Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης η ελληνική πρεσβεία μεταφέρεται από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Η απόφαση πάρθηκε για λόγους ασφαλείας όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιάνα Ζωχιού.

Το προξενείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια στην περιοχή και γι αυτό θα μεταφερθεί στο Αζερμπαϊτζάν.

Οπως σημειώνεται, προς το παρόν δεν υπάρχουν αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ιράν, καθώς ο αριθμός των Ελλήνων που διαμένουν εκεί είναι πολύ μικρός και αφορά κυρίως μέλη οικογενειών και προσωπικό της διπλωματικής αποστολής.

