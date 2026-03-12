Νετανιάχου: Μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποίησε την Πέμπτη, 12/3, την πρώτη του συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη νέα επίθεση εναντίον της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε Ισραηλινούς δημοσιογράφους μέσω Zoom, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε τόσο στην προοπτική πτώσης του καθεστώτος στο Ιράν –την οποία χαρακτήρισε δύσκολη–, όσο και στην κλιμάκωση της έντασης με τη Χεζμπολάχ, με την οποία το Ισραήλ έχει ανοίξει νέο μέτωπο στον Λίβανο.

«Συντρίβουμε το καθεστώς τρόμου στο Ιράν. Χτυπάμε και νικάμε τους εκπροσώπους του, τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, ωστόσο –όπως είπε– το Ισραήλ εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. «Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να εκδιώξουν οι Ιρανοί αυτό το βάρβαρο καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η στιγμή κατά την οποία ο ιρανικός λαός θα μπορέσει να διεκδικήσει την ελευθερία του πλησιάζει.

Το μήνυμα στον ιρανικό λαό

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική συνεργασία Ισραήλ και ΗΠΑ στοχεύει όχι μόνο στη στρατιωτική πίεση προς το καθεστώς της Τεχεράνης, αλλά και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για εσωτερικές εξελίξεις στο Ιράν.

Όπως δήλωσε, οι δύο χώρες εργάζονται «για την προώθηση ενός άλλου στόχου: Τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να απομακρύνει το σκληρό τυραννικό καθεστώς που τον καταπιέζει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια».

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πλήττουν καίριες δομές των Φρουρών της Επανάστασης. «Επιφέρουμε συντριπτικά πλήγματα στους Φρουρούς της Επανάστασης, στις βάσεις τους, στις δυνάμεις τους, στους δρόμους, στα σημεία ελέγχου τους – και θα ακολουθήσουν και άλλα», είπε.

Απευθυνόμενος άμεσα στους πολίτες του Ιράν, έστειλε μήνυμα ενθάρρυνσης: «Λέω στον ιρανικό λαό: Η στιγμή που θα μπορέσετε να ξεκινήσετε ένα νέο μονοπάτι ελευθερίας πλησιάζει. Αυτή η στιγμή πλησιάζει. Στεκόμαστε δίπλα σας. Σας βοηθάμε. Αλλά τελικά, εξαρτάται από εσάς. Είναι στα χέρια σας».

«Αν δεν είχαμε δράσει, οι βιομηχανίες θανάτου του Ιράν θα είχαν γίνει άτρωτες»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε, επίσης, την απόφαση για τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που –όπως είπε– θα προέκυπταν αν δεν είχε υπάρξει έγκαιρη δράση. «Αν δεν είχαμε δράσει αμέσως, μέσα σε λίγους μήνες οι βιομηχανίες θανάτου του Ιράν θα είχαν γίνει άτρωτες σε οποιαδήποτε επίθεση. Ως εκ τούτου, βγήκαμε μαζί στη μάχη για να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε και να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Για να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους που θα απειλούσαν το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός μας στόχος».

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. «Εξαλείψαμε τον παλιό τύραννο», είπε για τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι «ο νέος τύραννος, είναι η νέα μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης, δεν μπορεί να δείξει το πρόσωπό του δημόσια».

Μάλιστα, δεν δίστασε να αφήσει αιχμές και προσωπικές απειλές προς τον νέο ηγέτη της Τεχεράνης: «Αν ήμουν ασφαλιστής, θα του έβγαζα ασφάλεια ζωής».

Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να κρύβουν απρόβλεπτες κινήσεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα. Όπως σημείωσε, «έχουμε το πάνω χέρι περισσότερο από όσο περιμέναμε και θα πετύχουμε όλους τους στόχους μας».

Αναφερόμενος στο μέτωπο του Λιβάνου, προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει ακριβό τίμημα για τις ενέργειές της: «Νιώθει τη δύναμή μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά της».

Κλείνοντας, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την Ουάσιγκτον έχει ήδη αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή. «Μέσα από μια άνευ προηγουμένου ένωση δυνάμεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε επιτύχει τεράστια επιτεύγματα – επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και ακόμη και πέρα από αυτήν».

